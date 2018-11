Ven riesgo de tortura con militares

La presencia de militares en labores de seguridad pública genera un claro riesgo de que se cometan violaciones a los derechos humanos de las personas, advirtió Gerald Staberock, secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).Entrevistado en las oficinas del organismo en Ginebra, Suiza, el director criticó que México se ha caracterizado por tener buenas leyes, pero aun así continuar con altos niveles de impunidad."Los militares no están entrenados para la seguridad pública, no es un servicio policiaco, por supuesto puede haber situaciones en conflicto en las que no hay otra opción, pero cuando tienes detenciones por miliares es muy, muy problemático", comentó Staberock, quien dirige la OMCT desde 2011."Cuando pones personal militar a cargo del tratamiento provisional de la gente, es muy probable que tengas torturas, es un riesgo predecible y hay evidencias de ello, en su continente (por ejemplo) las hay por todas partes, cuántos veces más necesitan aprender la lección".El especialista, formado como abogado, advirtió también que la presencia militar en labores de seguridad puede terminar por convertirse en un "cáncer" para el sistema legal, pues los militares, al no estar preparados, pueden cometer actos de tortura en contra de un presunto delincuente que terminar por viciar el proceso de justicia.Por ello aseguró que la prueba más débil dentro de un proceso de justicia es la declaración, por lo que tachó como no profesionales las investigaciones que se basan en declaraciones, como ocurre en México.Tras reconocer que la Ley General contra la Tortura de México es muy buena, lamentó que eso se refleja en menos casos."México está lleno de grandes agujeros, está el procedimiento, pero no funciona; y puedes decir 20 veces que quieres erradicar la tortura, pero si no acabas con la impunidad eso tiene muy poco valor. Cambiar una ley es fácil, lo difícil es cambiar la mentalidad de los funcionarios", sentenció."Los Estados siempre quieren decirnos que (en los casos de tortura) fueron malos elementos, que alguien cruzó la línea; bueno, primero dicen que eso no pasa. Pero la tortura nunca es coincidencia, es parte de una política o no hay política para prevenirla, porque si quieres prevenirla sabes cómo hacerlo, a quién castigar para mandar el mensaje de que no se tolerará, pero no lo hacen".Para Gerald Staberock, los Estados deberían investigar por su propio beneficio, pues hay casos, como el 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, en los que el impacto es tal que la gente sabrá lo que ahí ocurrió, sin embargo en las instituciones también se suele trabajar bajo un corporativismo en el que los mismos funcionarios se protegen entre ellos.Destacó que a diferencia de otras violaciones graves, una víctima de tortura lleva consigo el resto de la vida las secuelas, además de puede tener impactos en la sociedad, como generar terror.Sin embargo, dijo, a nivel mundial este delito no es visto como un problema, e incluso en distintos países se está reivindicando el uso de la tortura en aras de la seguridad nacional, sobre todo después del atentado contra torres gemelas de 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.En este contexto, el secretario general de la OMCT llamó a prestar atención a lo que reportan las organizaciones civiles locales, ya que ellas son el contrapeso al discurso oficial de los Estados, como se observa en las sesiones del Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU, a las cuales se enfrentará México entre abril y mayo del próximo año.