Se quedan a medias acciones contra trata

Aún con los constantes operativos contra bares y establecimientos donde presuntamente existe la trata de personas en la Ciudad de México, las acciones contra el delito se han quedado a medias.Luego que Juana Camila Bautista fuera nombrada como la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Trata, en mayo de 2013, el número de detenciones y de asuntos ingresados a juzgados se incrementó.Sin embargo, la Fiscal dejó la dependencia el 18 de octubre de este año con quejas de supuestas detenciones arbitrarias durante los operativos de combate contra ese delito y más la mitad de carpetas judicializadas no reunieron los elementos para tener una sentencia condenatoria.En 2012 sólo hubo 15 asuntos ingresados al Tribunal Superior de Justicia local con 32 imputados, de acuerdo con datos del Tribunal y la Procuraduría otorgados vía transparencia.Cuando Bautista tomó las riendas, las cifras subieron a 46 indagatorias ingresadas y 198 personas señaladas como probables responsables.En total de 2013 a agosto de 2018, 689 personas ingresaron a juzgados por el delito de trata.Esto, tras mil 17 operativos contra el delito en distintos establecimientos.Un total de 459 imputados obtuvieron formal prisión -en el anterior sistema- y 79 fueron vinculados a proceso.Sólo el 52 por ciento que ingresaron a juzgados obtuvieron sentencias condenatorias, el 17.8 por ciento absolutorias. Y 62 de estas sentencias fueron apeladas.Además de las personas absueltas tras promover un amparo, ya que no se reunían los elementos para comprobar la explotación ni los fines.Fue el caso de tres detenidos tras un dispositivo en el bar Champagne en octubre de 2014.La Comisión de Derechos Humanos capitalina documentó una serie de detenciones arbitrarias realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y la PGJ, entre las que se encuentran expedientes por dispositivos contra bares."Las autoridades presumen los operativos y el rescate a las víctimas, quisiera ver, cuántas de esas supuestas víctimas están en sus albergues, cómo las cuidan. Muchas veces en esos operativos a las chicas las golpean, les quitan su fuente de ingresos y las amenazan si graban cómo hacen mal las cosas", explicó More Tovar, bailarina y activista.La PGJ indicó que en esos 5 años se rescataron a mil 633 víctimas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.