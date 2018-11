Ciudad de México— Aunque serán los principales afectados por las próximas políticas públicas en materia educativa, los niños no fueron tomados en cuenta por el futuro Gobierno federal en los foros de consulta educativa.Sólo en 11 de los 28 estados en donde ya se realizó la consulta para crear una nueva política educativa que suplirá a la reforma del actual sexenio, al menos un menor ha podido leer su propuesta frente a especialistas, académicos, docentes, líderes sindicales y padres de familia.Encabezados por el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, la mayoría de los foros, que duran entre tres y cuatro horas, contaron con la participación de niños, pero para que ayudaran en el sorteo de las ponencias que se escucharán sobre educación.En las consultas en Veracruz, Estado de México, Baja California Sur, Jalisco, Querétaro, Colima, Quintana Roo, Campeche, Yucatán e Hidalgo ningún menor de edad tomó la palabra durante las 35 ponencias que hubo en cada evento.Jennifer O'Donoghue, directora de la organización Mexicanos Primero, afirmó que debería de haber un proceso exclusivamente para consultar a los niños porque en los foros se ha escuchado a pocos menores y tienen un formato para adultos."Es un formato no adecuado para niños. Nos preguntamos qué van a hacer para recuperar la voz de los niños, cuáles van a ser los espacios o los mecanismos", consideró."La idea no debería ser invitar a uno o dos a los espacios de adultos, sino diseñar espacios específicamente para ellos de acuerdo a su edad, a su nivel de desarrollo", añadió.La especialista aseguró que la participación de los niños, niñas y adolescentes en su propia formación educativa está contemplada tanto en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes como en la Ley General de Educación.De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las autoridades deberán promover la participación, tomar en cuenta su opinión en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.Asimismo, la Ley General de Educación señala que en el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo privilegiando la participación de los alumnos."Es cierto que realmente no son autoridades todavía y en este momento no es su obligación legal, pero a partir del 1 de diciembre sí será su obligación pensar en cómo van a incluir a los niños en la toma de decisiones sobre educación", agregó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.