Advierten desorden en AICM

Ciudad de México- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) registra descontrol en sus operaciones debido a que las aerolíneas sólo cumplen con el 50 por ciento de la planeación de los vuelos, se reveló en una reunión de autoridades de la terminal con representantes de las empresas.En el AICM se llevan a cabo reuniones urgentes para superar los vicios que cada día se reportan en la terminal, de acuerdo con una minuta del Proyecto de Mejora y Optimización de las Operaciones en el AICM.La minuta corresponde a la segunda reunión de autoridades con aerolíneas, celebrada el pasado 3 de octubre en la sala de la comandancia del aeropuerto y organizada por una consultora que ofrece una estrategia de desarrollo.Ahí, el representante del Centro de Mando Aeroportuario reprochó que sólo se cumple el 50 por ciento de la planeación comercial de las aerolíneas."La planeación se hace con horarios comerciales, no con slots, porque nadie lo cumpliría", criticó.En el encuentro, el representante de la subdirección de Operaciones del AICM, que encabeza Armando Subirats, reconoció que se han llegado a reportar hasta 700 modificaciones por día en los horarios de los vuelos, con afectación directa a los pasajeros."Cada línea aérea debe ajustar su programación y respetar horario asignado. Cuando se llegan a 70 operaciones por hora es porque alguien está operando en horario desfasado.Hasta que no haya una autoridad (que sancione los slots) y que existan consecuenciasseguirá sucediendo", advirtió el representante de la Subdirección de Operaciones.La empresa Swissport, que ofrece servicios de apoyo al transporte aéreo, advirtió sobre la falta de espacios para el equipo de asistencia en plataformas, mientras que Interjet se quejó de que el equipo de apoyo terrestre está por todo el aeropuerto, lo que complica las operaciones.La empresa Passenger Handling Services, de asistencia en tierra, se quejó de que el Boeing 747-8 sólo entra en dos posiciones y cuando lo estacionan en otras existe riesgo de golpear a otra aeronave.El representante de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) señaló que la falta de espacio para el volumen de operaciones que se manejan en AICM afecta el servicio de tránsito aéreo, mientras que en tierra la falta de posiciones impacta a los rodajes."En la medida que haya más orden se podrá administrar esa falta de espacio y funcionará mejor el Aeropuerto", indicó.También se reveló que no existe la automatización de las comunicaciones y que se pierde mucho tiempo e información en las llamadas, mensajes y uso de radio.Aeroméxico remarcó que deben ser mas eficientes los recursos del AICM para la operación de la terminal.

