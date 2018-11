Ciudad de México.- Activistas en contra de la discriminación de los animales marchan para concientizar a la población sobre la importancia de frenar la explotación y el consumo animal.En el marco de la "Marcha contra el Especismo", que avanza sobre Paseo de la Reforma en dirección al Zócalo, los activistas llaman a la población a impedir que los animales sean consumidos como comida, usados para vestimenta, atormentados por diversión, explotados como fuerza de trabajo y matados para que partes de su cuerpo sean empleados como materiales en cosméticos y otros productos.Vestidos de negro y bajo consignas como: iLiberación animal, abolición!, iTauromaquia es violencia, libera a tus esclavos!, iLiberación!, iEvolución!, los activistas expresan su rechazo a que los animales sean utilizados como objetos de consumo.Previo al inicio de la marcha, los activistas realizaron un performance en el Ángel de la Independencia para pronunciarse en contra de la tauromaquia.Joaquín Valdés Díaz, organizador de la Marcha contra el Especismo, explicó que se busca incidir en la población mexicana para que se sume al movimiento que erradica la práctica de ver a los animales como comida, objeto de experimentación o entretenimiento."No tenemos ninguna razón para lastimar a los animales, esto no incluye sólo a gatos y perros, sino también a los animales que comemos como pollos, cerdos o vacas. No tenemos por qué explotar de ninguna forma a los animales, ya sea en la dieta o en espectáculos como circos o zoológicos o en la industria cosmética", expresó Joaquín.A lo largo de la marcha, los activistas mostraron lonas en las que pueden leerse mensajes como: iHablas de paz mientras en tu plato tienes la mayor expresión de la violencia que haya existido!; iEsta Navidad no coma animales y el resto del año tampoco. La paz comienza en nuestra mesa!Otros mensajes exponen frases como: Ninguna decisión por sobre la vida de alguien más, iNo al Especismo!; iCampos de concentración de pollos Bachoco!; iDetén la esclavitud animal!; y iMéxico contra el Especismo!Algunos activistas portan máscaras de animales como cerdos y caballos.El contingente avanza bajo el grito de: iLiberación para los animales!, iLibertad, Libertad, animales libertad!iNi por moda, ni salud, abolir la esclavitud!

