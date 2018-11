Extirpan tumor de 17 kilos a una mujer en Durango

Durango- Un tumor de 17 kilogramos que se alojaba en el abdomen de la señora María Rodríguez fue extirpado con éxito por médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de Durango. La tumoración había invadido el bazo y un riñón lo que comprometía que los órganos funcionaran de manera correcta, informó El Universal.El tumor que padecía la mujer de 50 años llamado sarcoma retroperitoneal, fue detectado en otra institución de salud, donde por razones técnicas y debido a su volumen, no fue posible retirarlo. Al ser derechohabiente, acudió a la unidad médica del IMSS donde fue valorada y sometida a estudios para determinar la cirugía de retiro del tumor por un equipo encabezado por el oncólogo Iván A. Delgadillo.El especialista explicó que al valorar a la paciente, le impactó el tumor por diversas razones, la más importante era que se encontraba en una zona muy compleja, que tenía íntima relación con estructuras importantes, es decir el bazo y un riñón, órganos que estaban en riesgo al ser invadidos por las células anormales.El sarcoma retroperitoneal tenía un volumen extraordinario y su extirpación implicaba múltiples riesgos, uno de los principales, el sangrado abundante, hecho que no sucedió porque la paciente perdió tan sólo 800 mililitros por la técnica aplicada en la cirugía.Después de la valoración, la derechohabiente fue sometida a una laparotomía, se abrieron las paredes abdominales para explorar y proceder al retiro del tumor, que al ser extraído registró un peso de 17 kilogramos.María Rodríguez afirmó que se siente agradecida con el IMSS y en especial, con el equipo médico que la intervino, “por su profesionalismo y experiencia, la cual garantizó el éxito de la operación”.Comentó que anteriormente estaba triste al pensar que moriría sin que alguien pudiera ayudarla, porque ya había sido valorada y le pronosticaron un destino poco alentador, al no poder ser operada por la gran complejidad y tamaño del tumor.La cirugía de extirpación se realizó en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 1 del Seguro Social en esa entidad, la derechohabiente ya se recuperó y se reintegró a sus actividades cotidianas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.