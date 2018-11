Ciudad de México— El senador Juan Zepeda aseguró que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) agoniza y podría perder el registro en las elecciones de 2021.Entrevistado luego de la confrontación que reventó anoche la sesión de Congreso Nacional del sol azteca, el legislador federal lamentó que no exista capacidad para mantener la unidad en los momentos difíciles que enfrenta esa fuerza política."No nos hemos dado cuenta que estamos agonizando y el último aliento lo utilizamos para seguir peleándonos. Ayer, hasta a sillazos se agarraron", expresó el perredista."De verdad lamento mucho lo ocurrido porque significa que el PRD no cambia y con esas mismas prácticas el desenlace es totalmente predecible, perder el registro en el 2021".Tras referirse a la renuncia de Héctor Serrano, anunciada esta mañana, el político mexiquense advirtió que se registrarán más salidas debido a la división interna."Mucho me temo que de este Congreso el PRD saldrá todavía más dividido lo que acelerará las renuncias y fugas hacia Morena y otros partidos. Lo lamento profundamente porque yo esperaba que realmente cambiáramos, veo que no es así", dijo."Mucho me temo una desbandada y renuncias del PRD".Zepeda consideró que el partido del sol azteca no ha tocado fondo, ya que una vez que se entreguen los gobiernos de la Ciudad de México, Tabasco y los municipios que perdieron en la elección del primero de julio, el éxodo de militantes hacia Morena se incrementará."Seguirá el éxodo de aquellos compañeros que hacían política a partir de nóminas en el Gobierno y que ahora se las podrá ofrecer Morena", alertó."Otro factor será el Gobierno federal y sus superdelegados, que conocen a los líderes del PRD y se los van a llevar con los programas del Gobierno federal, no tengo la menor duda".El senador consideró que lo más preocupante es que el PRD no fue capaz de cambiar."El PRD, como Gabino Barrera, no entendió razones. Peleonero hasta la muerte", lamentó.A pregunta expresa, Zepeda aseguró que no dejará las filas del PRD, aunque recordó que, como tal, a ese partido le quedan pocos meses de vida."Creo que seré el último perredista. Con la decisión de ayer es claro que al PRD como PRD le quedan cuatro meses de vida, la ruta es cambiarle siglas en marzo", agregó.