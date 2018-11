Cae en el sexenio gasto ambiental

Ciudad de México- El presidente Enrique Peña Nieto deja cuentas pendientes en materia de cuidado ambiental, cuya operación política dejó durante su sexenio en manos de funcionarios emanados del Partido Verde.En los últimos tres años, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encargada de asegurar la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del País, registró un recorte presupuestal de casi 50 por ciento.Mientras que, en 2015, el gasto asignado a la dependencia fue de 67 mil 976 millones de pesos, este año obtuvo sólo 37 mil 580 millones.Javier de la Maza Elvira, director general de Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C., y ex titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), afirma que la reducción en el presupuesto del sector tuvo un impacto directo en la protección de las áreas naturales."Se fue aniquilando la operación de las Áreas Naturales Protegidas. El impacto más fuerte fue no tener recursos para su Administración. Prácticamente, no hay personal, no hay operatividad y eso se refleja en las invasiones, en la cacería, en la tala", externa en entrevista.Sólo en la Selva Lacandona, refiere, se pierden entre 10 y 15 mil hectáreas de cobertura forestal cada año, con lo que se reducen los hábitats de las especies."Un ejemplo es la guacamaya roja que tiene una distribución desde el sur de Tamaulipas hasta Chiapas, y cuya población quedó reducida a 400 individuos", indica.Aunque este sexenio aumentó el patrimonio natural protegido, con 182 ANP, entre ellas áreas naturales marinas, Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México, advierte que no todas cuentan con un programa de manejo y, con ello, se deja un vacío en su preservación."Una cosa es decretar Áreas Naturales Protegidas y otra dotarlas de su reglamento, señalando qué está permitido y qué no está permitido. No se tienen herramientas contundentes para la preservación", lamenta.El experto recuerda que aunque el Gobierno federal emprendió un esfuerzo para frenar la pérdida de biodiversidad, donde destaca el Programa de Conservación, Protección y Recuperación de la Vaquita Marina, la población de esta especie endémica reportó un declive superior al 70 por ciento durante el sexenio."Creemos que faltó una visión de cómo atacar el problema. Si bien se invirtió mucho dinero en la fiscalización con elementos de la Marina y Seguridad Pública, no se le puso el mismo énfasis en el trabajo de las comunidades con una visión más socioeconómica", señala.Para Ampugnani, la Administración de Peña está marcada por accidentes ambientales como el derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas en los ríos Sonora y Bacanuchi, provenientes de la mina Buenavista de Grupo México.Además, estima, los activistas ambientales fueron más vulnerables en esta Administración."Muchos que han estado oponiéndose a proyectos de infraestructura, principalmente mineros, han sufrido acoso, violencia e incluso han sido asesinados".Raúl Benet, biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM y experto en manejo forestal, lamenta que la tasa de deforestación, lejos de reducirse, se duplicara en esta administración.En 2017, según el Global Forest Watch, se perdieron 298 mil hectáreas de cobertura forestal, cuando la cifra venía a la baja. Ahora, tanto en 2016 como en 2017, tenemos casi 300 mil hectáreas de pérdida forestal, principalmente en Chiapas, un estado gobernado por el Partido Verde.De acuerdo con Benet, en este sexenio el presupuesto de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) fue destinado preferentemente a los estados que tuvieron elecciones y menos del cinco por ciento a las comunidades que llevan a cabo el manejo de sus bosques y selvas.Juan Bezaury Creel, director de Política Ambiental en The Nature Conservancy, considera que uno de los pendientes de esta administración será el fortalecimiento a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y el ordenamiento territorial."El procedimiento de impacto ambiental quedó estacionario. Se tiene que impulsar su fortalecimiento para establecer la jerarquía de mitigación, evitar todos los impactos. También el procedimiento de ordenamiento territorial quedó desdibujado porque nunca se llegó a un acuerdo con la Sedatu", agrega.Para Bezaury, es prioritario que la próxima Administración fortalezca la política de cambio climático y la figura de la Gendarmería Ambiental.Y es que, aunque la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Semarnat capacitaron a mil 257 elementos de las diferentes divisiones de la Policía Federal para desplegarlos en 24 de estas zonas, sólo operan de manera permanente en 5.