Chichihualco.- Las familias desplazadas en Guerrero, que pretenden retornar a sus comunidades de la Sierra, acordaron ya no tener ninguna negociación con el Gobernador Héctor Astudillo y afirmaron que permanecerán refugiados hasta que Andrés Manuel López Obrador entre en funciones, ya que confían en que él pueda lograr su retorno a sus comunidades.Los desplazados, quienes acusan que sus comunidades están sitiadas por supuestos policías comunitarios, tuvieron que volver ayer a la cancha techada de basquetbol de Chichihualco, Guerrero, sin resguardo policiaco y militar.Hoy, rechazaron la oferta que les hizo el Gobierno de Astudillo -a través de Martín Maldonado- de que en un plazo de cinco días él lograría convencer a las autodefensas de que pudieran regresar a sus hogares."De aquí no nos vamos a mover porque no queremos que allá arriba nos maten", afirmó una desplazada.Las familias desplazadas que regresaron a Chichihualco seguirán recibiendo el apoyo humanitario del Ayuntamiento, mas no del Estado."El Gobierno del Estado ya nos retiró la ayuda y es la gente de aquí del pueblo la que nos trae de comer e incluso muchas familias nos están dando alojo en sus casas", dijo una mujer.Por su parte, el Alcalde priista de Chichihualco, Ismael Cástulo Guzmán, acudió este domingo con la gente y les prometió que les seguirá dando el apoyo.Asimismo, los desplazados denunciaron que los supuestos policías comunitarios mantienen retenidos a los comisarios municipales de Filo de Caballos, Alfonso González Pacheco, al de El Ranchito, Santiago Flores, y al de Puentecillas a quienes les impiden hablar por teléfono y salir del pueblo.También, tienen retenido al ex comisario de Filo de Caballos, Arturo López.Hasta ahora, las escuelas de educación básica y centros de salud así como del hospital básico comunitario que se encuentra en Filo de Caballos siguen cerrados."Nuestros niños ya perdieron el ciclo escolar porque de agosto a la fecha sólo han tenido tres semanas de clases", dijo un padre de familia.El coordinador en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hipólito Lugo Cortés, consideró que al Gobierno de Astudillo le faltó establecer condiciones para que los desplazados ya estén sus hogares, en sus pueblos."Yo desde un momento noté que no había condiciones, y lo comprobamos cuando ocurrieron las detonaciones de arma de fuego", expresó.Mencionó que cuando se quedaron varados en la comunidad de Los Morros, el subsecretario de Asuntos Políticos, Martín Maldonado, subió a Filo de Caballos para dialogar con los dirigentes de los policías comunitarios y cuando regresó no informó a la gente que es lo que le dijeron.Solo les pidió a los desplazados que le dieran un plazo de cinco días para establecer las condiciones de su regreso.Por su parte, Manuel Olivares Hernández, coordinador del Centro de Derechos Humanos "José María Morelos y Pavón", dijo que fue algo "irracional" la propuesta que hizo Maldonado del Moral a los desplazados de que permanecieran cinco días en Los Morros en tanto se llegaba a un acuerdo con los comunitarios."Cómo iba a estar ahí la gente expuesta al frío y a alguna eventual agresión a balazos de los civiles armados", expuso."A nosotros nos pareció muy preocupante que la gente se haya regresado aquí cuando un día antes que podrían retornar a sus pueblos tranquilamente porque ya había garantías de seguridad, pero esto no fue así", aseveró.Mencionó que el Gobierno se está aprovechando de la situación de esta gente que huye de la violencia para salvar su vida.