Ciudad de México— El próximo vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, y el presidente de la fundación que organiza las consultas impulsadas por López Obrador, Calderón Alzati, mostraron la boleta que se utilizará en el próximo ejercicio ciudadano donde se preguntará a la población si están de acuerdo con los diez principales proyectos de Gobierno.Tras el anuncio, ambos reconocieron que aún están aprendiendo a realizar la consulta que ha sido blanco de múltiples críticas debido a su falta de legalidad."La primera encuesta fue una gran experiencia en la que todos aprendimos, desde luego hubo errores que aceptamos que se hicieron, porque esto no es con personal que haya sido entrenado por mucho tiempo, como debería hacerse, pero esto es parte de este proceso donde todos estamos aprendiendo", dijo Alzati de la la Fundación Arturo Rosenblueth.En tanto, Ramírez Cuevas añadió: "En la primera consulta también se planteó que ya se conocía el resultado de antemano, que era un ejercicio casi como simulación pero se demostró que no había ni dados cargados ni una decisión de antemano. Lo que queremos es afinar un instrumento".En conferencia detallaron que los proyectos a consultar son: la construcción del Tren Maya; el Tren del Istmo; la refinería en Dos Bocas,Tabasco; la plantación de árboles frutales; la pensión a adultos mayores de 68 años, becas a jóvenes que no estudian o trabajan y a estudiantes del nivel medio superior, la entrega a pensiones de discapacitados, la garantía de atención médica y cobertura gratuita de internet.De acuerdo con el ejemplo mostrado, para participar en la consulta sólo se tiene que tachar si se está a favor o en contra de las propuestas."Pensamos que la mayoría de las personas van a estar de acuerdo pero vamos a irnos acostumbrando a que todos los programas de gobierno de alguna manera tengan el apoyo, la opinión y el consenso de todos los mexicanos, porque esto es la democracia", dijo Alzati.Sin embargo, reconoció que en la consulta sobre el nuevo aeropuerto en Texcoco hubo varios errores como que se podía votar varias veces o que la tinta utilizada se borraba fácilmente."Los problemas que tuvimos en la ocasión pasada pues esperamos que en esta ocasión estén resueltos", dijo.Ramírez Cuevas informó que la próxima consulta costará lo mismo que la anterior: un millón 800 mil pesos, y detalló que serán abiertas el mismo número de casillas en los mismos Municipios de la ocasión pasada.El futuro vocero evitó que Alzati respondiera una pregunta acerca del porqué aceptó organizar una consulta tan importante sin capacitación previa y en su lugar respondió él."Por una razón muy clara, hay una urgencia, hay una alta expectativa de que el Gobierno cumpla no sólo las promesas sino también las demandas sociales", refirió."Necesitamos una Reforma legal que permita que las consultas que se requieren para este proceso de cambio se hagan más asequibles, pero esto lleva un tiempo en el Congreso entonces, como urge entrar en el día primero a cumplir a la gente, es que estamos haciendo este trabajo, con premura sí, pero con mucha voluntad" indicó

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.