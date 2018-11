Indaga PGR a textileros

Ciudad de México— La PGR acusó a empresarios y “factureros” de lavar dinero procedente del contrabando de telas, las cuales eran importadas de China, reetiquetadas en Estados Unidos y luego introducidas a México al amparo del TLC.Se trata de un caso que deriva de una denuncia que EU presentó en México desde 2012 en contra de una de las redes más importantes en el contrabando de textiles, pero que en el país las autoridades tardaron cinco años en llevar a los tribunales.El 27 de octubre de 2017 el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México ordenó la aprehensión de nueve implicados por el lavado de 9.5 millones de pesos provenientes del supuesto contrabando y presuntamente triangulados por una empresa “facturera”.En noviembre de ese mismo año, las autoridades federales dieron a conocer la captura de Alejandro Rassam Baroudi, derivado de ese expediente judicial.Aunque en ese entonces no mencionaron a ningún otro acusado, el expediente al que tuvo acceso Reforma da cuenta de que también se ordenó aprehender a Antonio Karam Haddad, Alejandro González Sámano y David Rassam Baroudi.Así como los a los hermanos Jaime y José Manuel Gonzaga Charola, Roberto Tenorio Navarro, Prócoro Islas Domínguez y Lizbeth González Pérez.Los tres primeros se presentaron voluntariamente ante el juzgado de procesos a rendir su declaración preparatoria y les dictaron la formal prisión, aunque les concedieron la libertad provisional, ya que el lavado ahora no amerita la prisión preventiva.Los Gonzaga, Tenorio e Islas están prófugos, mientras que González es la única que permanece privada de su libertad. En agosto pasado, Alejandro Rassam también obtuvo el cambio de medida cautelar y ahora sigue su proceso en libertad.La defensa de cuatro de los procesados rechazó haber blanqueado capitales y aseguró que los depósitos que recibieron de los hermanos Gonzaga Charola eran cheques endosados a terceros que capitalizaron una empresa para construir una plaza comercial.En 2009, la empresa Comercializadora y Maquiladora Avan registró depósitos por 594.2 millones de pesos y retiros por 594.9 millones de pesos. Ese año no presentó su declaración anual de impuestos ante la Secretaría de Hacienda.Sus socios accionistas eran Prócoro Islas Domínguez y Lizbeth González Pérez, esta última también administradora única y detenida desde antes de que la PGR la acusara de este caso de lavado.

