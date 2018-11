Con temor, polaca recorre México en bicicleta

Ciudad de México— Maria Garus, mujer polaca de 34 años, tiene año y medio recorriendo América en bicicleta, salió de Alaska, busca llegar a Argentina; ya viajó 12 mil kilómetros.Ahora se encuentra en Yucatán."Quiero ser la primera polaca que pedalea sola todo América continental, creo que necesito dos años más para terminarlo”, comentó Maria Garus.Sin embargo, también existe temor en su andar, sobre todo porque otros ciclistas han perdido la vida a su paso por México."Yo tuve mucho miedo cuando inicié mi viaje; es un poco difícil cuando la persona no tiene experiencia y nunca había viajado sola. Es la primera vez que estoy en otro continente, con un idioma que no hablo”, dijo Maria Garus.Debido a los lamentables casos de Krszytoff Chmielewki, polaco, y Holger Franz Hagenbush, alemán, extranjeros ciclistas que fueron encontrados sin vida haces unos meses y que presuntamente fueron asesinados en Chiapas, se creó una red que cobija y monitorea a los viajeros.En Yucatán, Raúl Espejo abre las puertas a personas de diferentes nacionalidades."Acá los que estamos en la red es una labor altruista, no cobramos hospedaje, tengo 58 años y desde joven también hice lo mismo. Esto es muy bonito de que alguien te abra las puertas y a cambio de nada, más que de la amistad”, expresó Raúl, quien les da hospedaje, alimentos y ayuda.Maria a su paso por México ha intentado ayudar a la familia de Krzysztof, asegura que la familia del ciclista polaco no tiene los recursos para viajar a México y hacer los trámites para repatriar el cuerpo que sigue en Chiapas."Nos gustaría que más rápido se dé la repatriación de este cuerpo para Polonia; para su casa y para su familia. Ellos no tienen la posibilidad de venir, ojalá me haga caso el gobierno de México, yo hace 10 meses que estoy aquí y el cuerpo de Krzysztof sigue aquí”, señaló.De esta manera Maria Garus acompañada de su bicicleta conoce el estado, los cenotes, las zonas arqueológicas; platica con las comunidades mayas, aprende español, para luego seguir su travesía rumbo a Argentina.

