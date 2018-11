Llegan migrantes a Guanajuato

Ciudad de México— A bordo de tráilers y camiones a los que subieron mediante "aventones", los migrantes que ayer pasaron la noche en el Estadio Corregidora de Querétaro ya se encuentran en Guanajuato.Los centroamericanos salieron en tres grupos a las 6:00, 6:30 y 7:00 horas tras agradecer los alimentos y hospitalidad durante su estancia.La partida de los integrantes de la segunda y tercera caravana, en su mayoría hondureños, fue escoltada por policías estatales y municipales.Su recorrido también es acompañado por personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.De acuerdo con Protección Civil de Querétaro, al Estadio Corregidora, que fue habilitado como albergue, arribaron ayer mil 57 migrantes, mismos que, reportó, ya cruzaron Guanajuato y se dirigen a la Ciudad de Irapuato.En tanto, indicó que las puertas del estadio estarán abiertas, pues esperan que este sábado lleguen aproximadamente 500 migrantes que salieron de la ciudad de México esta mañana.El hondureño Alfonso Guerrero Ulloa reprochó que en redes sociales han observado descalificaciones en contra de migrantes y pidió comprensión."No estamos yendo en autobuses Pullman, así como están diciendo muchas páginas que para mí son páginas basuras, páginas que promueven la xenofobia y el racismo", dijo al mostrar imágenes de compañeros hacinados en un tráiler."Toda esta gente que ven aquí, es gente a la cual se les ha arrebatado la patria de las manos. Su única patria que puede tener esta gente es donde ahorita está sentada, esa es su patria, no hay otra, porque Honduras quedó en manos de las empresas trasnacionales gringas, las mejores tierras están en manos de ellos."Vamos hacia el norte y vamos en busca de la riqueza que por más de 100 años nos han saqueado los gringos. Para allá vamos y no vamos a pedirles, vamos por lo nuestro".En la asamblea realizada el día de ayer, uno de sus organizadores informó que existe disposición de las autoridades mexicanas para ayudarles con transporte para que en Jalisco no transiten a pie.

