Ciudad de México– Viajaron casi un mes. Cruzaron a pie parte de México, pasaron hambre, frío, se quedaron sin dinero, recibieron insultos pero también el apoyo de algunos mexicanos, llegaron a Tijuana, la antesala de su último destino: Estados Unidos, y aún sin saber qué les espera, su única certeza es que su travesía termina con la separación de su familia, publicó El Universal.Jorge viajó con su esposa, sus dos hijos, su madre y su hermana. El jueves pasado arribaron a Tijuana después de un viaje que inició en octubre junto a una caravana que partió desde Honduras, con más de 5 mil centroamericanos a la que se han integrado otros migrantes.Al llegar, dijo, le explotó la realidad. Nadie le dijo que cruzar y pedir asilo sería difícil, tampoco le explicaron que no sólo no podría atravesar de inmediato, sino que tendría que quedarse por lo menos hasta el próximo año y, lo más grave: que serían separados después de ser recibidos por el Gobierno de Estados Unidos.No están informados. Como Jorge, miles más no saben que su destino es la separación. La activista y abogada especializada en migración Soraya Vázquez lamentó que no haya información para los migrantes ni para la realidad a la que van a enfrentarse, piensan que el proceso será rápido y el acceso sencillo, cuando el escenario es totalmente distinto.“Cómo van a tomar una decisión tan importante para su vida sobre entregarse o no al gobierno estadounidense, si no están informados como es debido”, cuestionó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno durante una sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Atención al Migrante en Baja California, “vienen con la intención de cruzar y no saben que posiblemente los van a separar y lo más grave, deportar”.La organización ‘Al otro Lado’ detalla que luego de entregarse al Gobierno estadounidense y pedir refugio, continúa la segunda etapa, que consiste en una entrevista para evaluar el miedo que tienen los migrantes y, una vez terminada esa parte, serían enviados a centros en los que incluso tratándose de familias son separados.Ayer, el presidente estadounidense, Donald Trump, tuiteó: “¿No es irónico que largas caravanas de personas estén marchando a nuestra frontera, queriendo asilo en Estados Unidos porque temen estar en sus países, pero ondean orgullosamente… la bandera de sus países? ¿Es posible? ¡Sí, porque es todo un gran timo, y el contribuyente estadounidense está pagando por él!”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.