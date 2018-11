Ciudad de México— La Secretaría de Gobernación (Segob) del próximo Gobierno federal podría tener en sus manos el control total de los medios públicos de comunicación, lo que sería un retroceso a la libertad de expresión, advirtieron especialistas.Las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aprobadas por la Cámara de Diputados, prevén que sea la Segob la encargada de proveer el servicio de radiodifusión pública a nivel nacional.Esto quiere decir que la Segob tomaría el control de medios públicos tanto de radio como televisión, por ejemplo, Canal 11, Canal 22, TV UNAM, por mencionar algunos."(A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos...) proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional, así como autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", dice la propuesta de modificación del Artículo 27 que se turnó al Senado.Actualmente, es el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, quien se encarga de dicha actividad, lo que quiere decir que el Gobierno no tiene un control sobre éste aunque se le asignen recursos públicos.Irene Levy, presidenta de Observatel, acusó un intento de que la nueva Administración federal controle los medios públicos, y aunque dijo que actualmente son parte del Estado mexicano, otorgarle dichas facultades a la Segob sería un retroceso y darle al Gobierno el control."Es la intención de controlar y oficializar medios públicos. Si el Senado aprueba dichas modificaciones están dando todo el control y con ello tener medios oficialistas y alejarnos brutalmente de la democracia."Los medios públicos deben estar alejados del Gobierno y esa iniciativa de reforma a la ley en lugar de alejarlos los acerca, eso es preocupante e inconstitucional", advirtió la titular de Observatel.Adriana Solórzano, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA), urgió al Senado de la República a rectificar y no aprobar la modificación, pues aseguró que sería un retroceso para la libertad de expresión."Hacemos un llamado al Senado porque necesitamos medios públicos fuertes, autónomos, con líneas editoriales independientes del gobierno. Sería verdaderamente decepcionante este actuar del nuevo Gobierno y me parece una muy mala señal", apuntó.La presidenta de la AMDA dijo que en caso de una eventual aprobación por parte del Senado, analizarán recursos legales, ya que es una acción contra los derechos de las audiencias.

