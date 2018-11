Ciudad de México— Organizaciones indígenas de Yucatán manifestaron su desaprobación al proyecto del Tren Maya en la región sureste del País y a la consulta sobre este tema promovida por el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador."Manifestamos que desde ese momento lo desaprobamos y nos desagrada por cuanto que violentaba los derechos indígenas de los que somos sujetos y que están consagrados en nuestra Constitución Política", expusieron a través de un documento dirigido al tabasqueño.Indicaron que, con el cambio de Administración, esperaban que las comunidades indígenas fueran visibles para el Gobierno federal."Con desagrado, nos percatamos de que en esta nueva Administración la historia no cambiará y la esperada justicia no llegará a los pueblos indígenas de México", reprocharon.Asimismo, descalificaron la consulta nacional, programada para el 24 y 25 de noviembre, en todo el País."Desde este momento rechazamos cualquier resultado que la misma tenga ya sea a favor o en contra", adelantaron."No es permisible que nadie, ninguna persona fuera de la Península de Yucatán, pretenda decidir lo que se puede hacer o dejar de hacer en nuestros territorios así como nosotros jamás intentaremos decidir lo que se hará con sus bienes, derechos y posesiones".Indicaron que una verdadera consulta para pueblos indígenas debe ser libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada."Nada de lo anterior se cumple, puesto que el megaproyecto Tren Maya a la fecha ya se inició y prueba de ello es que ya se tienen, entre otras cosas, presupuestos, licitaciones, trazos y hasta fecha de inicio y con nosotros nadie ha convenido absolutamente nada", expresaron."De manera oficial, no hay autoridad alguna que se haya sentado a dialogar con nosotros a pesar de que la obra física pretenden asentarla en nuestro territorios; ni hablar de buena fe, esta no existe, todo se ha llevado a nuestras espaldas".Consideraron que el Tren Maya no les dejará beneficios ni desarrollo regional, toda vez que no está planeado para la gente común, sino para extranjeros."No estamos en contra del progreso, estamos en contra del beneficio de pocos en detrimento de muchos, ya no aceptamos espejos a cambio de nuestras tierras", agregaron."Que se sepa desde hoy que rechazamos totalmente el megaproyecto Tren Maya", enfatizaron.En ese sentido, plantearon, entre otras cosas, que los pueblos indígenas sean convocados para fijar su posición, se haga una consulta con los principios dispuestos en la ley, la instalación de una mesa de trabajo entre los tres estados de la Península de Yucatán y la facilitación para la realización de un Plan Regional del Buen Vivir Maya.Las organizaciones firmantes son el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, Prodiversa A.C., Red de Productores de Servicios Ambientales Ya'ax Sot' Ot' Yook'ol Kaab y el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes.También, Muuch Kambal A.C., Consejo Indígena Atasta, Cladem, Movimiento Resistencia Civil, Sociedad Cooperativa Turística Repobladores de Chiquila y el Ejido de Conhuas, Calakmul.

