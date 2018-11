Critican ONGs megaconsulta de AMLO

Ciudad de México— Integrantes de las organizaciones no gubernamentales Transparencia Mexicana y México Evalúa consideraron que la nueva consulta anunciada por Andrés Manuel López Obrador sobre sus diez principales proyectos es una farsa y una "tomadura de pelo".Las ONGs consideraron que la consulta cuenta con preguntas sesgadas y sin un estudio técnico que dé confianza en los resultados.López Obrador presentó ayer viernes la boleta para la consulta a realizarse el 24 y el 25 de noviembre sobre sus proyectos como la pensión universal para los adultos mayores o la construcción del Tren Maya, planeada para iniciar en diciembre.Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, opinó que el próximo Gobierno debería de organizar una consulta independiente, donde, entre otros aspectos, se redactaran mejor las preguntas."Las preguntas tienen un sesgo y me parece que están muy lejos de ser un ejercicio que dé confianza", afirmó."Mezcla preguntas de una enorme trascendencia y que involucran, por ejemplo, a comunidades mayas con otras que yo no veo que deban ponerse a consulta", añadió Bohórquez.En la boleta, con los colores del partido de López Obrador, se le pide a la población marcar "sí" o "no" en cada uno de los diez proyectos.El primero dice: "Construir el Tren Maya que conectará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lo que fomentará la economía y el turismo".La manera como están redactadas las preguntas generó ayer una burla en Twitter con el hashtag #ConsultocomoAMLO con propuestas como esta: "¿Quieres que todos los días sean domingo? Si, Claro, Afirmativo, Por supuesto, Simona la cacariza..."Ayer en la presentación de la boleta, Calderón Alzati aceptó los errores de la pasada consulta, como el que se pudiera votar varias veces o que la tinta se eliminara fácilmente, pero negó que la votación estuviera amañada."Usted habla de simulaciones porque los mexicanos estamos acostumbrados a gobiernos en donde todo lo que se hacía eran simulaciones, (pero) los mexicanos estaremos aprendiendo a confiar en el gobierno, este va a ser un gobierno distinto", dijo.López Obrador también se refirió a las críticas, pero las pasó por alto pues dijo que la consulta es realizada por "gente honesta, incapaz de alterar un resultado"."Tenemos autoridad moral, nunca hemos cometido un fraude, no somos nosotros capaces de alterar un resultado, no somos deshonestos", dijo.El presidente electo también insistió ayer en que van a proponer una reforma constitucional para reformar el artículo 35 y eliminar los "candados" que rigen sobre las consultas populares que, entre otros aspectos, exigen que sean convocadas por el Congreso a petición del Presidente o de una tercera parte de los legisladores o por ciudadanos que reúnan el dos por ciento de firmas de los inscritos en la lista nominal de electores, y que sean organizadas por el INE.Eduardo Bohórquez y Marco Fernández consideraron adecuado hacer más accesible a la ciudadanía este método de consulta, pero advirtieron que se debe de estar alerta para que la reforma garantice la imparcialidad."Creo que hasta ahora las consultas que se han realizada no generan confianza ni en las personas que participan", dijo Bohórquez."Se debe de vigilar que quien las realice asegure la imparcialidad en la parte técnica". sostuvo.Marco Fernández, de México Evalúa, consideró que existe un riesgo de que los legisladores del partido de López Obrador, con mayoría en el Congreso, modifiquen a su conveniencia el artículo 35 constitucional."Hasta ahora hemos visto una poca disposición de que los diputados de Morena a no obedecer de manera automática a los deseos del ahora Presidente electo y resulta irónico porque muchos de estos legisladores se quejaban justo de que de este tipo de comportamientos con la gente del PRI y ahora pues pareciera que emulan y estimula en ese tipo de actitudes", dijo.Esta tarde, al salir de su oficina de transición, el próximo Presidente mexicano no quiso responder sobre las dudas que ha generado su próxima consulta.