Advierten fallas en estrategia de seguridad de AMLO

Ciudad de México— El Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, e integrantes de su equipo prioriza la reacción a hechos violentos, militariza la estrategia y registra fallas en su modelo de regionalización, consideraron especialistas."Se ha hecho mucho énfasis al tema de la prevención cuando desde Ernesto Zedillo lo que se ha priorizado es la reacción de fuerza por parte del Estado. Luego de lo dicho en campaña de apartar a las fuerzas armadas de la seguridad resulta que son el baluarte en el programa", señaló en entrevista Javier Oliva, académico de la UNAM.Ghaleb Krame, integrante de la Red de Especialistas en Seguridad del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), planteó dudas sobre el esquema de regionalización que prevé el próximo Gobierno."Habemos muchos que estamos esperando la metodología sobre esa propuesta. Por lo pronto, la ventaja con las regiones es que existirá un responsable de cada una y será llamado a cuentas si no reduce su criminalidad", comentó.Para Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, el modelo de polígonos ha mostrado no ser eficaz."No han funcionado, y ha sido principalmente por las fallas en el diseño. Si no se quiere repetir los errores, es fundamental transparentar los mecanismos de decisión y evaluación", indicó."La propuesta de militarización de la seguridad en nuestro país, a través de la propuesta de un cuerpo que incluya Policía Federal, Ejército y Marina, es un error absoluto que contradice la promesa de campaña del Presidente electo acerca de la pacificación del país", añadió.Guillermo Garduño, experto en seguridad nacional, advirtió fallas en el esquema de regionalización."Esta zonificación omite un problema que es inherente y es que la delincuencia no tiene jamás una región fija para operar; segundo, veo que en este momento no se tienen definidas las fuerzas de tarea para engranarlas", apuntó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.