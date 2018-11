Ciudad de México— La creación de una Guardia Nacional, con jerarquía, estructura y personal militar, no garantiza la pacificación del país y, por el contrario, implica el riesgo de sumar más violaciones a los derechos humanos, advirtió México Evalúa.Los resultados obtenidos en los últimos dos sexenios, en los que se apostó por una despliegue importante de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, expuso la ONG, son la evidencia de que esa estrategia no ha funcionado."Tanto los resultados de las estrategias de seguridad de los dos sexenios anteriores, incluido el que está por concluir, como la evidencia que arrojan estudios tanto nacionales como internacionales, parecen advertir que la ruta planteada por la próxima Administración federal no nos llevará a la pacificación del País", señaló."Al contrario, implica un fuerte riesgo de sumar más violaciones de derechos humanos, profundizar el debilitamiento de nuestras instituciones policiales y acelerar la pérdida del control civil de la principal tarea del Estado: la preservación de la seguridad de sus habitantes".El miércoles, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el Plan de Paz y Seguridad 2018-2024, que entre otras medidas contempla la creación de una Guardia Nacional de 50 mil elementos, que será conformada con personal del Ejército, de la Armada y de la Policía Federal, que estará bajo el mando del Secretario de la Defensa y cuya organización y disciplina será castrense.Este plan, resaltó México Evalúa, contrasta con la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inválida la Ley de Seguridad Interior, una norma que perpetuaba la presencia de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública."Vemos también un riesgo importante en la anunciada intención de modificar el Artículo 76 constitucional para facultar al Senado a crear la Guardia Nacional y quitar el candado que impedía a las Fuerzas Armadas intervenir en seguridad pública", resaltó.La militarización de las tareas de seguridad pública, expuso la ONG, lo que deja ver es que se está privilegiando una visión de combate al crimen organizado y se deja de lado la atención a la delincuencia del fuero común, que es la que más afecta a los ciudadanos.También, consideró, implica una visión centralista de atención al fenómeno, pues se crearán consejos estatales y se dividirá al país en 266 coordinaciones de seguridad, amenazando con ello a la autonomía y la soberanía de los estados."En el corazón del debate se encuentra la preocupación por una estrategia que parece ignorar las necesidades locales, ofreciendo 'soluciones' desde arriba que replican la agotada fórmula de la militarización de labores de seguridad pública", destacó.El plan, reconoció la ONG, contiene algunos aspectos positivos, como son el dignificar las condiciones de las personas en prisión, elevar los salarios de los agentes del Ministerio Público y los policías, así como imponer sanciones a quienes incumplan con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.