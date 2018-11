Ciudad de México.- Los casos de influenza se han triplicado en las primeras seis semanas de la temporada invernal, en comparación con el mismo periodo del año pasado, según datos de la Secretaría de Salud (Ssa).¡Cuídate en esta temporada de influenza!Hasta la semana 46 de la época de influenza 2018-2019, que inició en octubre, se registraron 491 casos positivos y 28 defunciones, mientras que en igual lapso de la temporada 2017-2018 se presentaron 158 casos y dos muertes.De acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología, de los casos notificados en lo que va del año, 378 son de influenza A H1N1; 76 de B; 28 de influenza A, y 9 de A H3N2. Mientras que de las muertes registradas, 23 son de A H1N1, 3 de influenza A, y 2 de B.Las entidades con más casos de influenza son Veracruz, con 73 casos; Guerrero, con 63; Chiapas, con 46; Sinaloa, con 39, y Oaxaca, con 34.En conjunto, estos cinco estados suman el 51.9 por ciento del total de casos de influenza confirmados a nivel nacional.Los grupos etarios más afectados por la influenza son el de 1 a 9 años, los mayores de 60 años y el de 40 a 49 años.En esta temporada de influenza se observa mayor circulación del virus A H1N1, con 77 por ciento, seguido de la cepa B.Carmen Espinosa, infectóloga del Hospital General de México, aseguró que ya se preveía que esta temporada de influenza presentará alta incidencia y mortalidad, debido a que el virus que circulará principalmente será el A H1N1, uno de los más agresivos.En entrevista, explicó que las épocas de influenza suelen ser un año altas y otro bajas, pero los dos años anteriores se registraron temporadas bajas en el País, con mayor circulación de A H3N2."Entonces, es esperado que este año se tenga influenza como temporada alta; pero es algo esperado, no es algo que sea una sorpresa", sostuvo.Dijo que, incluso, la Ssa anunció desde agosto que esta temporada de influenza tendría más casos y más muertes por la mayor presencia del virus A H1N1, por lo que inició la vacunación contra la enfermedad en octubre.Sin embargo, aseguró que el aumento de influenza A H1N1 no significa que vaya a presentarse una epidemia como la de 2009."No hay riesgo de epidemia. Las epidemias las dan los virus nuevos, que no tenemos ni vacuna disponible ni nada para ellos. Ahora tenemos vacuna contra el A H1N1. Esperamos una temporada alta, pero no una epidemia".Agregó que los frentes fríos favorecen la transmisión de la influenza, debido a que, cuando se presentan, la gente se conglomera en espacios cerrados."Es primordial que la población esté enterada de que esta temporada se espera fuerte, con A H1N1, y que acuda a vacunarse lo antes posible", subrayó.InfluenzaTemporada Casos Aumento Muertes Aumento2018-2019: 491 210%. 28 1300%2017-2019 158 2Más influenzaEstado / CasosVeracruz 73Guerrero 63Chiapas 46Sinaloa 39Oaxaca 34Más fallecimientosEstado / DecesosVeracruz 5Tabasco 4Sonora 4Chiapas 3Sinaloa 2Fuente: Dirección General de Epidemiología, Ssa.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.