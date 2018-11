Valoran cambiar de albergue en CDMX

Ciudad de México- Pasillos vacíos, filas cortas en las carpas de atención y menos barullo es parte del ambiente en el Estadio Jesús Martínez "Palillo", en Ciudad Deportiva, sitio que llegó a albergar a 5 mil migrantes, número que ahora se ha reducido en una quinta parte y autoridades capitalinas analizan la mudanza.De acuerdo con personal de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, en este lugar, este viernes hay mil 200 centroamericanos pertenecientes a la tercera caravana.Y, según lo informado por la presidenta de la CDHDF -Nashieli Ramírez-, no se prevé que este número aumente, debido a que no existe información de la llegada de otro grupo más de migrantes, por lo que -dijo- se podría valorar un cambio de albergue, más pequeño y techado para mayor comodidad."Estábamos viendo igual los movimientos de aquí, pero ya como está, digamos, el escenario ahorita, la verdad es poca gente, el clima no favorece y es mucha infraestructura para tan pocos migrantes. Veamos la posibilidad de que se arme", consideró Ramírez."La otra cosa es también el frío, les toco lluvia y todo y entonces también se está valorando algún lugar cerrado para que no estén aquí en estas condiciones. Se cuenta con una red de albergues bastante grandes, de albergues para migrantes y albergues para el camino, lo que queremos es tener las mejores condiciones para ellos", agregó.Al momento, dijo, los migrantes no han informado el tiempo de su estancia en el sitio, que tiene capacidad para 6 mil personas.Este viernes, indicó, se tiene el registro de que la mayoría de los que aún se encuentran en el estadio son salvadoreños, la gran mayoría son varones y entre mujeres y niños no alcanzan los 400 integrantes.Mientras unos apresuran el paso hacia la frontera de México con Estados Unidos, para cruzar al País vecino, otros analizan esperar otras dos semanas a que Andrés Manuel López Obrador asuma el cargo para valorar su estancia en el País .Algunos como Marina Concha han desistido de su idea de cruzar hacia Estados Unidos y esperar a que el tabasqueño sea nombrado Presidente para solicitar empleo y estancia."Yo ya veo difícil cruzar porque dicen que hay muchos militares de allá y pues vengo con mi niña y México no es tan feo, yo creo que podría esperarme y buscar asilo", opinó."En el camino te cansas, y el padre Solalinde nos dice que él puede ayudarnos, que no es malo", agregó.Junto a ella, Magali Navarro dice que también es una posibilidad y lo discute con su esposo.