Busca Morena consensos para Guardia Nacional

Ciudad de México.- La bancada de Morena en la Cámara de Diputados buscará lograr consensos para la creación de la Guardia Nacional y su Ley Orgánica.El coordinador de ese grupo parlamentario, Mario Delgado, informó que el martes presentarán la iniciativa de reforma para dar paso a esa agrupación que estará integrada por el Ejército, la Marina y la Policía Federal."Se presenta la iniciativa este martes, vamos a seguir todos los tiempos marcados en la ley, vamos a escuchar también opiniones", afirmó en conferencia de prensa."El tiempo que sea necesario para sacarla adelante. Tenemos que construir consensos, también porque es una reforma constitucional, necesitamos una mayoría calificada".Morena en San Lázaro es mayoría con 256 legisladores, aunque para la reforma constitucional requerirá 334 votos.En tanto, Zoé Robledo, futuro subsecretario de Gobernación, calculó que serán cerca de cinco reformas constitucionales las que se promoverán para la Guardia Nacional, además de crear una Ley Orgánica."Por lo menos tendría que haber una Ley Orgánica de la Guardia Nacional, que es un pendiente histórico de regulación secundaria de la Constitución, y algunos otros ordenamientos, pero principalmente la Ley Orgánica de la Guardia Nacional que hoy no existe", añadió.Robledo consideró que no necesariamente la iniciativa deberá estará aprobada para el 1 de diciembre, cuando Andrés Manuel López Obrador asuma la Presidencia."No significa que tengan que estar para el 1 de diciembre, se tiene que empezar a trabajar a partir de que se presente la reforma constitucional", dijo.Sin embargo, en conferencia conjunta afuera de la oficina de transición, la próxima Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confió en que la reforma quede aprobada antes de esa fecha."Vamos a hacer nuestro esfuerzo para tener ya el marco normativo constitucional", afirmó.Delgado, Robledo y Sánchez coincidieron en rechazar que la creación de la Guardia Nacional sea un proyecto para militarizar al País o continuar la política de Presidentes como Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto."Lo que ellos (Calderón y Peña) no hicieron fue resolver lo que decía la Constitución. La Constitución claramente prohibía que los militares hicieran labores de seguridad pública y estuvieron al margen de la ley, esta actuación en los últimos 12 años, o digamos, al borde o con dudas de si podían estar o no (...) por eso nosotros vamos por otro camino, vamos por otro camino que es la Guardia Nacional", dijo Delgado.El objetivo, subrayó Robledo, quien como legislador se amparó contra la Ley de Seguridad Interior del PRI, es que la nueva agrupación sea un cuerpo distinto al de las Fuerzas Armadas."Por eso eso la Ley Orgánica tiene que plantearse cómo van a hacer esas convocatorias para su integración a esta nueva corporación", afirmó.Sánchez Cordero aclaró que la Guardia estará conformada por policías."Yo pienso que el señor Presidente ha recorrido el País muchas veces, no una, muchas veces, y toda la gente está diciéndole que no se retiren (los militares de las calles), por una parte, pero por otra parte, quiero ser muy enfática con esto: son policías los que van a conformar a la Guardia Nacional, policías sí, militar, policía, sí, naval, policía federal, es otra capacitación, es otra manera de actuación, es totalmente distinta", explicó.Legisladores de Morena y los integrantes del próximo Gabinete presidencial se reunieron esta mañana con López Obrador.

