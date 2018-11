Partirá segunda caravana a Guanajuato

Ciudad de México.- Tras pernoctar en el Estadio Corregidora de Querétaro, la siguiente parada de la segunda caravana de migrantes será la ciudad de Irapuato, Guanajuato.En una asamblea realizada a las 20:00 horas, el grupo de al menos 500 migrantes que salió esta madrugada de la Ciudad de México decidió esta ruta para continuar su camino hacia la frontera con Estados Unidos.El acuerdo fue que el contingente se levantara a las 3:00 de la madrugada para salir alrededor de las 3:30 horas.En la reunión de centroamericanos, uno de los voceros informó que había un acuerdo con autoridades para que -posteriormente- en Jalisco se avance a bordo de autobuses."Entrando a Jalisco pasaremos todo el Estado de Jalisco sin caminar, no caminaremos. Habrá autobuses gratis. Ya está confirmado", dijo.En tanto, el área de Protección Civil de Querétaro indicó que debido a que los migrantes se dirigieron directamente a la capital del Estado, dejará de funcionar temporalmente el albergue que se había adecuado en el Centro Cultural y de Convenciones (CECUCO), ubicado en el Municipio de San Juan del Río.Piden no fumar mariguana frente a mexicanosPor considerar que en México es "muy criticado" el consumo de mariguana, coordinadores de la caravana migrante pidieron a sus compañeros abstenerse de fumarla frente a mexicanos."Sucedió algo en la caseta de Tepotzotlán, ahí en la caseta de cobro encontramos a varios compas que estaban ya saben qué, no voy a decir la palabra. No lo digo yo, sino que salió en los medios de comunicación, salieron en entrevistas y eso es un fraude", apuntó el del altavoz."Si tienen su vicio de esa forma, compas, hagan una cosa, aquí es muy grande, retírense. Si van a hacer a eso, donde no haya cámaras. Luego la gente empezó a publicar y es más que la gente no nos quiere ni recibir ya", agregó."Los que tienen vicio de eso, aléjense un poquito a fumar".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.