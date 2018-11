Tijuana.- Los exhaustos migrantes que formaban parte de una caravana de solicitantes de asilo centroamericanos dormían en colchones en un gimnasio municipal reconvertido en albergue, mientras varios hombres jugaban al fútbol e intercambiaban bromas en un abarrotado patio colindante. Una mujer limpió a su bebé, que lloraba, con un paño húmedo.Casi 2 mil integrantes de la caravana llegaron a la frontera entre el extremo noroccidental de México y Estados Unidos el jueves, y se espera que la cifra aumente debido al goteo constante de autobuses. La ciudad de Tijuana, cuyos albergues privados funcionan muy por encima de su capacidad, para 700 personas, habilitó el gimnasio y un complejo deportivo vallado para hasta mil personas, aunque podría acoger a hasta 3 mil.Dado que los inspectores estadounidenses en el principal cruce fronterizo hacia San Diego tramitan apenas unas 100 peticiones de asilo diarias, los migrantes tienen cada vez más posibilidades de quedarse varados esperando durante meses.Francisco Rueda, secretario general del gobierno del estado de Baja California, dijo que la ciudad recibió por el momento a unos mil 750 migrantes de la caravana."Esto no es una crisis", dijo el segundo de a bordo del gobernador estatal, Francisco Vega de la Madrid, a reporteros reconociendo que sí se trata de "una situación extraordinaria".El estado tiene 7 mil empleos disponibles para sus "hermanos migrantes centroamericanos" que obtengan la residencia legal en México, apuntó Rueda."Hoy, en Baja California hay oportunidad de empleo para quien así lo solicite. Pero para que ello suceda, tiene que regular su estancia migratoria", señaló.Las prósperas fábricas de la ciudad siempre solicitan trabajadores. Miles de migrantes haitianos rechazados en la frontera de Estados Unidos encontraron empleo y se asentaron allí en los últimos dos años.La presencia policial se hizo notar en una ciudad con una tasa de homicidios que es la más alta en su historia. Un grupo de unos 50 migrantes, en su mayoría mujeres y niños, caminaron con escolta policial varias calles del centro de la ciudad, desde el albergue hasta un comedor.A medida que los autobuses llegaban desde el oeste y el centro de México, algunas familias se quedaron dentro de la terminal a la espera de saber dónde podían encontrar un lugar seguro para dormir.Oscar Zapata, de 31 años, llegó a la estación de autobuses de Tijuana a las 2 de la mañana desde Guadalajara con su esposa y tres hijos, de 4, 5 y 12 años, y se dirigieron a un comedor, donde se les sirvió gratuitamente carne de res y papas.En La Ceiba, Honduras, se dedicaba a la venta de CDs y DVDs piratas en la calle cuando dos pandillas le exigieron el pago de "protección". Vio cómo un compañero comerciante fue asesinado a tiros en una esquina porque no tuvo el dinero para pagar. Dijo que las pandillas llamaron por teléfono celular a él y su esposa y se presentaron en su vivienda para amenazarlos con secuestrarles una hija y obligarla a prostituirse si no pagaban.Cuando se enteró por la televisión el mes pasado sobre la caravana no lo pensó dos veces."Fue la oportunidad para salir", afirmo Zapata.Zapata dijo que su intención es alcanzar a un hermano en Los Ángeles aunque no ha decidido que hará todavía. Igual que muchos otros, Zapata tiene pensado esperar en Tijuana a que lleguen los demás migrantes de la caravana y tener más información antes de solicitar asilo en Estados Unidos.Byron José Blandino, un albañil nicaragüense de 27 años que durmió en el gimnasio, indicó que quiere solicitar asilo, no sin antes hablar con alguien versado en leyes estadounidenses y los procedimientos de asilo.Para pedir asilo en San Diego, los interesados apuntan su nombre en un cuaderno hecho jirones y pegado con cinta, que está gestionada por los migrantes en una plaza próxima a la entrada al cruce. El jueves, se llamó a los que se registraron hacía seis semanas. La lista de espera creció a más de 3 mil nombres y podría ampliarse con los recién llegados.Docenas de migrantes homosexuales y transgénero que viajaban en la caravana ya hacían fila el jueves para presentar sus solicitudes, aunque no estuvo claro cuándo podrían hacerlo.Rueda dijo que si todos los miembros de la caravana que está en Tijuana quieren registrarse para pedir asilo en territorio estadounidense, al ritmo actual tendrían que esperar unos cuatro. Es por esto que el estado pidió a las autoridades mexicanas que animen a otros grupos a dirigirse a otras ciudades fronterizas.Además hay dudas sobre cómo gestionará esta ciudad de más de 1.6 millones de habitantes, la llegada de las otras caravanas que están cruzando el país y podrían tener 10 mil integrantes más en total.

