Ciudad de México— La Secretaría de la Función Pública (SFP) desembolsó 80 mil pesos para pagar un óleo del extitular de la dependencia Virgilio Andrade Martínez.Al dar respuesta a una solicitud de información, la SFP informó que durante este año pagó por concepto de fotografías o pinturas de retratos de funcionarios o exfuncionarios públicos dicha cantidad por un cuadro del ahora director general de Bansefi."(La) Dirección General de Programación y Presupuesto realizó una búsqueda exhaustiva en sus archivos de control presupuestario durante el periodo de enero a octubre de 2018, identificando la realización de un pago el 8 de octubre de 2018, por concepto de elaboración de un retrato al pastel o al óleo del C. exsecretario de la Función Pública, Mtro. Virgilio Andrade Martínez, al proveedor Mario Vázquez y Márquez por un monto de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00100 M.N.)", indicó.La dependencia cuenta con un salón que utiliza el titular de la dependencia en turno para realizar reuniones de trabajo y en él están expuestos los retratos de todos los exsecretarios.Andrade Martínez se desempeñó como Secretario de la Función Pública del 3 de febrero de 2015 al 18 de julio de 2016.Durante su gestión, le tocó investigar la adquisición de la llamada Casa Blanca por la primera dama, Angélica Rivera, a Grupo Higa, un proveedor del Gobierno federal y del Estado de México cuando el presidente Enrique Peña gobernó esta entidad.Después de seis meses de investigación, Andrade Martínez informó que la dependencia a su cargo no encontró que hubiera conflicto de interés en la adquisición de la propiedad.Esa conclusión también aplicó para la compra de una casa en Malinalco, Estado de México, efectuada por el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, al mismo grupo constructor."Se determinó que no existe conflicto de interés, ya que ni el licenciado Enrique Peña Nieto ni el doctor Luis Videgaray Caso incurrieron en alguna acción parcial relacionada con las atribuciones legales que les corresponden ni participaron de forma alguna en los contratos celebrados con el Gobierno federal y que ya se han referido", afirmó el funcionario el 21 de agosto de 2015.El otro asunto relevante que le tocó resolver durante el año y medio que estuvo al frente de la SFP fue el uso que el extitular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, hizo de un helicóptero de la institución para viajar al aeropuerto y emprender unas vacaciones.En este caso, esa dependencia determinó imponer a Korenfeld una multa de 638 mil 653 pesos, que representó el triple del daño que en ese momento se estimó que causó el exfuncionario por usar el helicóptero de la dependencia para trasladarse de Huixquilucan, Estado de México, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

