Coahuila- Los ejidos serranos Mesa de las Tablas y Emiliano Zapata del municipio de Arteaga, Coahuila, llegaron hasta los 16 grados bajo cero la madrugada del miércoles, por lo que muchas tuberías de agua terminaron por colapsar, informó El Universal.Gabriel Orsúa, secretario del Ayuntamiento de Arteaga, contó que hasta la tubería de su casa terminó por romperse. Sin embargo, mencionó que es difícil contabilizar daños de ese tipo y refirió que son situaciones que son parte de las heladas en la sierra.Detalló que la helada del frente frío número 10, provocó congelamientos de hasta una pulgada en las partes exteriores.ese que se había manejado una temperatura de -14 grados, Orsúa comentó que los agentes de seguridad pública llevan consigo termómetro y durante un rondín entre 4 y 5 de la mañana, el termómetro marcó los -16 grados en las comunidades de Mesa de las Tablas y Emiliano Zapata, en las cuales cuentan habitan alrededor de mil personas.El secretario del municipio aseguró que la gente en la sierra de Arteaga está acostumbrada a estas temperaturas, pues sus casas son de adobe y están acondicionadas con madera cerrada, con aislante y chimeneas.Dijo que prueba de ello es que en el albergue de habilitó, sólo acudieron dos personas que provenían de paso. “Ha sido un saldo blanco, la gente refugiada no era de Coahuila".Sin embargo, algunos pobladores expresaron a medios locales, que sí resintieron el descenso en la temperatura, sobre todo porque hubo mucho viento y humedad.Gabriel Orsúa refirió que en este frente frío no entregaron cobijas y que se esperan más frentes fríos. Afirmó que cada año entregan alrededor de un millón de pesos en cobijas para los habitantes de zonas serranas de Arteaga. Recordó que en enero se entregaron 4 mil 600 cobijas para los pobladores.El funcionario adelantó que espera un nuevo frente frío aunque no tan drástico como el de esta semana. Añadió que los albergues seguirán habilitados las 24 horas.

