Se lanza Monreal contra banqueros

Ciudad de México— Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, se lanzó esta tarde en contra de los banqueros, a quienes calificó como "barones del dinero" y "acumuladores de riqueza" que defienden sus intereses.Este jueves, la Asociación de Bancos de México (ABM) acusó que actores del Poder Legislativo y autoridades del sistema financiero han utilizado datos equivocados y aseveraciones falsas en torno al tema de comisiones bancarias.Sin precisar el nombre de los legisladores ni de las autoridades, la ABM consideró que dicha información confunde.En respuesta, Monreal reiteró que no cederá en su intención de impulsar una reforma que reduzca o elimine las comisiones millonarias que los bancos cobran a sus clientes."El solo intento de eliminar privilegios y ganancias desorbitadas de la banca, los cuales perjudican a la población, provoca enojo y furia entre quienes ven afectados sus intereses, y sus voceros. No vamos a claudicar: es hora de separar el poder económico del político", dijo."Los barones del dinero consideran inalterable su condición de acumuladores de riqueza, sin importar la repercusión social; incluso creen que es una afrenta que alguien se atreva a interrumpir, molestar o enfrentar su coloniaje".Esta mañana, el también presidente de la Junta de Coordinación Política advirtió que Morena no perderá la oportunidad que les dieron las urnas para regular las comisiones bancarias.La semana pasada, la bancada morenista en el Senado presentó una iniciativa para eliminar comisiones y denunció que el 30 por ciento de los ingresos del sistema bancario provienen del cobro de estos cargos.

