Ciudad de México— Luego de casi nueve horas de debate, el Pleno del Senado aprobó en lo particular la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la turnó a la Cámara de Diputados.El dictamen fue avalado con 61 votos voto de Morena, PT, PES y PVEM.37 legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra luego de denunciar que el 80 por ciento de sus reservas fueron rechazadas por los morenistas y sus aliados.En el análisis, el bloque mayoritario sólo dio entrada a modificaciones de redacción y ajustes de técnica legislativa.El principal reclamo de la Oposición durante el debate fue que no se promoviera una reforma constitucional para garantizar la autonomía del Fiscal General, vulnerada según los legisladores porque el Ejecutivo puede quitar al Fiscal.El Artículo 102 que los legisladores de Oposición pidieron reformar indica que el Fiscal será nombrado de una terna enviada por el Ejecutivo, quien lo puede remover por causas graves.La figura del coordinador general, apodado "fiscalito" por sus críticos, también fue rechazada por partidos de Oposición por considerar que delega funciones importantes que deberían estar en manos del Fiscal.Tras el debate, la Oposición reiteró su voto en contra, lo que generó la molestia de Morena, que reprochó el tiempo perdido en el proceso."Es una burla", espetó el morenista Higinio Martínez."Es una farsa", condenó la también morenista Citlalli Hernández.Damián Zepeda, coordinador del PAN, sostuvo que el haber aceptado algunos cambios de redacción no mejora la Ley, ya que quedan muchos pendientes para garantizar la plena independencia de la nueva institución.Desde la bancada de Morena, surgieron gritos que calificaron de farsante al panista, quien respondió que ser farsante es engañar a la ciudadanía, haciéndole creer que la Fiscalía será autónoma, cuando en realidad no lo es.El senador de MC, Samuel García, echó en cara a los senadores de Morena la molestia expresada en las redes sociales por las organizaciones de la sociedad civil."Se sienten engañados", aseveró.Sin mencionar nombres, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, subió a la tribuna para condenar la falta de palabra de los legisladores."Sólo les pido, aquellos que hicieron compromiso, honren su palabra. Actuamos de buena fe, pero no somos ingenuos, es simplemente una experiencia que lamentamos", demandó.Tras la intervención, varios legisladores de Oposición volvieron a pedir la palabra.El coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, respondió a Monreal y negó la existencia de un acuerdo con los senadores de Morena.El senador del PRD, Juan Zepeda, también negó la existencia de un acuerdo con Morena, tras recordar que de la iniciativa de 84 artículos que presentó, sólo fueron retomados 15 renglones.El coordinador del PAN también rechazó que se haya pactado una negociación."Vale la pena aclararlo, porque no es válido que se venga a decir algo falso. No hubo ningún acuerdo ni hoy ni nunca con el PAN que no se haya cumplido", expresó.