Ciudad de México— Un reserva para que la Ley de la Fiscalía General incluyera en su redacción la existencia de una Fiscalía específica para la mujer, no prospero en la discusión de esta noche en el Senado.Por mayoría, la bancada de Morena rechazó la propuesta del PAN, voceada por la senadora Kenia López Rabadán."La Fiscalía de Derechos Humanos tendrá a su cargo las fiscalía de protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes", indicaba la redacción original del artículo 14.López Rabadán alegó en tribuna que debía separarse el articulado para que diera a entender la existencia de un fiscalía que trate exclusivamente asuntos de la mujer.La senadora de Morena, Malú Mícher, sostuvo que el tema si fue contemplado en el dictamen, en el apartado de la Fiscalía de Derechos Humanos.En respuesta, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, exigió que se estableciera de manera textual y "no un cajón de sastre".Claudia Anaya, del PRI, se unió a la propuesta de la senadora panista para la creación de una fiscalía especializada."No es lo mismo, discúlpenme, meter todo al cajón de los derechos humanos", afirmó."No es lo mismo una desaparición de un hombre que una desaparición de una mujer. No nos desaparecen por las mismas razones. Se necesitan médico, químicos forenses, especializados en temas de género", explicó.Al final fueron 47 votos a favor y 52 en contra, por lo que no pasó la modificación del artículo 14."La ley prevé un modelos nuevo que crea unidades flexibles, argumentó la ex Ministra Olga Sánchez Cordero después de la votación."Toda mi vida he protegido los derechos humanos de las mujeres. Personalmente cuidé que hubiera fiscalías especializadas. Va mi prestigio de por medio", expresó.Mientras se daba el debate, senadores del PAN mostraron carteles para protestar por lo que consideraron una omisión de Morena.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.