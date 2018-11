Acusan que exgobernador de Coahuila desvió 600 mdp

España— Humberto Moreira, expresidente del PRI y exgobernador de Coahuila, se apropió de dinero público mediante licitaciones en las que participaron sus empresas, algunas de las cuales llegaron a facturar 600 millones de pesos, según la declaración que prestó en San Antonio, Texas, Javier Villarreal Hernández, quien fuera su secretario de Finanzas entre 2008 y 2010.Su testimonio sirvió para la reapertura en España del caso en su contra archivado provisionalmente por la Justicia española, dentro del cual el testigo afirmó que "se sobrefacturaba e inflaban las facturas".Villarreal declaró el 13 de diciembre en Texas frente al fiscal de la localidad, Rusell Leachman; el fiscal Anticorrupción español, Juan José Rosa y funcionarios de la Policía que viajaron desde Madrid para tomar su declaración en el marco de otro caso en el que el testigo se encuentra en Estados Unidos.Moreira emitió este miércoles un comunicado en el que negó todas las acusaciones y defendió su inocencia.De acuerdo con el testimonio del excolaborador de Moreira, se facturaron durante su etapa como gobernador 14 mil millones de pesos en los seis años de Gobierno.Los movimientos se realizaron a través de Unipolares y Publicidad del Norte, una de sus sociedades que se llevó 600 millones de pesos, señaló el testigo.Entre 2005 y 2010, Villarreal aseguró a los fiscales haberse encargado de la gestión económica de Moreira al margen de su función pública, mantenimiento de casa, viajes, coches, todo lo que necesitara el político.Asimismo, tuvo conocimiento o consciencia de que Humberto Moreira se apropiaba de dinero público y malversar dinero ya que "manejaba distintos pagos a empresas, de obras públicas, comunicaciones, publicidad; y cuando tenían que hacer un pago a una empresa pública, algunas necesitaban licitación y otras no hacía falta, y tan solo con acreditar tres era suficiente, además de que cree recordar que con cinco millones de pesos no hacía falta licitación pública"."En este tipo de licitaciones, Humberto Moreira participa con empresas suyas", señala el acto de su declaración.Villarreal afirma que en relación con la empresa Unipolares y Publicidad del Norte, desde 2006 le pagaba el Gobierno de Coahuila a dicha firma, se aumentaba más de lo que le pagaba y había una sobrefacturación."Si el servicio, por ejemplo, era de 100, se emitía factura y pagaba por 130", afirmó.El testigo aseguró que conserva facturas y fotografías de sus acusaciones y que las aportará si se le requieren. Asimismo, que dispone de documentación que acredita como esta empresa sacaba el dinero fuera.Además señala que la empresa del ex presidente del PRI no tenía estructura para prestar los servicios que facturaba y que los subcontrataba a otras compañías, las cuales eran también de funcionarios de Coahuila, por ejemplo, David Aguillón, quien fue Secretario de Gobierno entre 2011 y 2012, presidente del PRI en Coahuila (2012 a 2015 y 2016), y actualmente presidente de la Fundación Colosio en la entidad.Indicó igual que se manejaban unos 3 mil espectaculares, y el político tenía unos 700 de postes de publicidad. Villareal además acusa a su exjefe de quedarse para uso personal con el dinero que obtenía de manera ilícita.Sobre la relación de Moreira con los hermanos González Treviño, el testigo dijo que los conocía porque les pagaba los servicios, la televisión, la radio y de publicidad con espectaculares."Se pagaban unos 25, 30 millones al mes, durante seis años, a Casimiro González. Estos eran pagos del Gobierno, encubriendo pagos que no eran por trabajos reales, se emitían facturas, y al final el dinero iba a empresas del propio Humberto Moreira", afirmó."El primer compromiso con Humberto de los hermanos era que le fuera bien, le apoyaban al principio y después de ser Gobernador".Villarreal señaló a los fiscales el nombre de otras empresas con las que supuestamente Moreira consiguió obra pública mediante presuntas irregularidades.Así, se refiere en su declaración a Construcciones Chavana y a Diamante. Al frente de las mismas estaban otras personas de la confianza del ex Gobernador que cobraban una comisión por hacer esto, se pagaba el 8 por ciento.El testigo señaló a María Elena Chavana Martínez y Marco Martínez."Se adjudicaban, se emitían facturas infladas y se abonaban", dijo.El testigo puntualizó que, en realidad, la obra pública se ejecutaba, pero se inflaba la factura, además de que en el caso de los medios de comunicación no era así, porque no se veía."Se emitían facturas, que estas empresas admitían, y se quedaban con el 8 por ciento."Ese dinero tenía distintos fines, se pagaba publicidad a Gobernadores, lo pagaba Humberto Moreira para promocionar otros candidatos porque quería ser presidente del PRI, de esta manera, tenían que agradecerle que fueran gobernadores", añade.El exsecretario de Finanzas acusó a Moreira en su declaración de haberse apropiado de unos 3 mil millones de pesos, tanto para él como para el partido.Dicho dinero, según su testimonio, se usaba para rentas de casas, para despensas (regalos del candidato en las calles), y para el día de la campaña.Villarreal afirmó conocer estos pagos ilegales porque era el encargado de dar el dinero para que se pagara a los votantes, "pudiéndose haber entregado para Coahuila 800 millones de pesos el día de la votación".Si el Gobierno no disponía de dinero para esos pagos se llegaba a acuerdos con empresas para que lo adelantaran.Según Villareal, el expresidente del PRI nunca ponía nada a su nombre, lo hacía a nombre de su esposa. Además le acusó de tener cuentas fuera de México a nombres de terceras personas cuya identidad no facilitó.El testigo reconoció que su antiguo jefe le pagaba muy bien, que ganó más de 70-80 millones de pesos y que lo invirtió en terrenos.