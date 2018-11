Ciudad de México— Con el peso de su mayoría y los votos de sus aliados, la bancada de Morena en el Senado dio ayer el primer paso para designar al fiscal general de la República que podría entrar en funciones junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador.El pleno de la Cámara alta aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República con 70 votos a favor de los legisladores de Morena, PT, PES y PVEM, frente a 47 en contra del PAN, PRI, PRD y MC.Por tratarse sólo de una ley reglamentaria, el primer fiscal del país será designado a través de un procedimiento en el que intervienen tanto el Senado como el Jefe del Ejecutivo.En este caso, la ruta legal contempla la participación formal del presidente Enrique Peña Nieto para enviar la terna a la Cámara alta, pero también del presidente electo, quien anunció que hay un acuerdo previo para integrar esa terna.Además, el futuro mandatario conservará la facultad de solicitar la remoción del fiscal, que sólo podrá ser objetada por el Senado, donde Morena tiene la mayoría.El funcionario durará nueve años en el cargo y podrá designar directamente a los nuevos fiscales especializados en materia de Delitos Electorales, Combate a la Corrupción, Derechos Humanos y Asuntos Internos.A pesar de las exigencias de organizaciones sociales, no se reformó el artículo 102 de la Constitución y sólo se incorporó en la ley un transitorio que ofrece la posibilidad de revisar la Carta Magna hasta dentro de un año.La Ley fue avalada, en lo general y en lo particular, luego de casi 10 horas de debate.Durante la discusión, la oposición acusó a López Obrador y a Morena de negarse a aprobar una reforma constitucional que garantice la plena autonomía e independencia de la institución.Desde la tribuna, denunciaron que la falta de voluntad allanó el camino al nombramiento de un “fiscal carnal”.“¿Se garantiza que no se puede imponer un Fiscal carnal con este dictamen? La respuesta es no”, sostuvo el coordinador del PAN, Damián Zepeda.“Estamos en contra de un fiscal carnal, estamos en contra de trasladar el personal y simplemente cambiarle de nombre, y estamos en contra de la prisa”, dijo el senador Samuel García, de Movimiento MC.La senadora Claudia Ruiz Massieu, del PRI, denunció que no se privilegió el trabajo responsable ni el debate profundo, pues se precipitó la aprobación al vapor de “una ley a modo, llena de incongruencias e inconsistencias”.Legisladores de Morena recordaron a esas fuerzas políticas que, en su momento, votaron a favor de las disposiciones constitucionales que hoy critican.“Sabemos, como ya nos han adelantado, que van a votar en contra, pero será votar en contra de su memoria”, reprochó Olga Sánchez.Rubén Mocha incluso acusó a la oposición de promover un golpe de Estado contra López Obrador.“Si ustedes están luchando por quitarle la relación al Fiscal con un poder del Estado, resulta que cuando eso ocurra el poder fáctico de los criminales y del dinero van a poder empujar al fiscal para que elabore alguna acusación al presidente, por ejemplo, de corrupción y con ello conducir a un probable golpe de Estado desde la Fiscalía”, dijo.

