Ciudad de México— Algunos servidores públicos comenzaron a sentir los efectos de la nueva Ley de Remuneraciones, ya que se redujeron sus percepciones, así que, desde esta quincena tienen que pagar impuestos que habían sido compensados por el Gobierno.En algunos pagos realizados esta quincena a funcionarios de confianza les fue retenido el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicado al Seguro de Separación Individualizado (SSI); hasta ahora recibían una compensación para que su ingreso neto no disminuyera por el pago de ese gravamen.El descuento va de 100 pesos, pero puede alcanzar hasta mil, según testimonios de funcionarios públicos.Los mayores efectos de la ley se verán en el Presupuesto de Egresos 2019, que se presentará a mediados de diciembre, ya que ahí se establecerán los sueldos y salarios mínimos y máximos por dependencias.De acuerdo con el Artículo Sexto Fracción Tercera de la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, los impuestos causados por los ingresos a cargo de ellos dejarán de ser compensados a manera de prestación.Esto se aplicó en el caso del SSI, una prestación que no es homogénea en todas las dependencias y consiste en un ahorro del servidor público de mando, el cual es duplicado por la dependencia."Las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo de los servidores públicos se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación aplicable y no son pagadas por los órganos públicos en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro concepto", señala el artículo mencionado.El efecto neto pude interpretarse como una reducción de la percepción total, refirió José Juan Lazo Sarmiento, vocero de la comisión técnica de contabilidad y auditoría gubernamental del Colegio de Contadores Públicos de México.Explicó que, con el esquema de remuneraciones anterior, las dependencias daban como prestación el impuesto generado también en otras percepciones como aguinaldo, gratificación de fin de año y prima vacacional"Esta Ley que se publica el 5 de noviembre ya indica que no existirán este tipo de exenciones para los trabajadores del sector público y tributarán igual que el resto de las personas a las que se les grava el ISR", comentó.En el caso del aguinaldo y la gratificación de fin de año, se estableció el pago a través de un decreto presidencial, publicado un mes antes de la nueva Ley de Remuneraciones, por lo que para este año, los servidores públicos no se vieron afectados.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.