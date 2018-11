Ciudad de México- Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), aseguró no tener ningún prejuicio contra Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, incluso dijo que lo ve “con simpatía” y reiteró la disposición de la jerarquía católica para trabajar con el nuevo gobierno en la construcción de la paz, informó El Universal.Al dar su primer mensaje ante medios tras ser elegido para encabezar la CEM, Cabrera López resaltó que los obispos del país nos son “oposición ni muro de contención”, sin embargo advirtió que expresarán su opinión sobre el escenario político, de manera respetuosa, y serán críticos de los “tropiezos” que tiene el poder.“Veo con simpatía al próximo presidente de la República me cae bien, los obispos de México creo que no tenemos ningún prejuicio sobre los resultados que será su trabajo en favor de los mexicanos nos somos oposición ni muro de contención estamos para caminar juntos nosotros estamos para caminar con el pueblo y también caminando con nuestras autoridades”, expresó.El también arzobispo de Monterrey comentó que la paz se construye con el diálogo y la escucha, por ello como Iglesia Católica siempre estarán interesados en expresar su punto de vista bajo el criterio de la doctrina social de la Iglesia mediante la promoción de la "amistad social"."No queremos vernos contra nadie, sino entender los tropiezos que naturalmente tiene el ejercicio del poder estamos para eso, para ayudar, animar y colaborar, pero siempre hay el riesgo de que podamos dar la impresión de una cosa distinta porque tenemos que opinar sobre los escenarios del país. Como obispo y responsable de la Conferencia del Episcopado estoy con una mirada serena, tranquila, esperanzadora sin ningún prejuicio hacia el nuevo gobierno", enfatizó.Pidió a la población y a las autoridades evitar calificativos como "chairos" o "fifí" que dividen a la sociedad, a fin de contribuir a la unidad nacional."Tal vez fueron oportunos en un contexto de contienda electoral, pero ahora que estamos ya en actividad propiamente social y política esto lo tenemos que dejar a un lado, es cierto que lo activan las redes y ahí nadie puede poner freno porque ahí cada quien se expresa como siente y piensa, pero nosotros ante los fieles y las autoridades debemos evitar calificativos que dividan a la sociedad", resaltó.Sobre el Plan Nacional de Paz y Seguridad, el recién electo presidente de la CEM dijo que esta nueva estrategia aportará una mejor procuracion de justicia que abone a la paz y concordia del país; confío en que la presencia en las calles de los militares no sea por mucho tiempo y que lo más pronto posible se transite hacia la Guardia Nacional."Nosotros esperamos que esta transición sea lo mas pronto, que se pueda conformar esta Guardia Nacional porque creo yo no es muy fácil, esperamos que los militares estén sólo el tiempo necesario para que tengamos una Guardia Nacional. Entendemos que no es un asunto que dependa exclusivamente del presidente, los ciudadanos y demás poderes del país y las iglesias tenemos que sumarnos a esto porque todos padecemos el problema", dijo.Cabrera López destacó que para este trienio que iniciará el Episcopado bajo su liderazgo hay tres temas que consideran requieren mayor atención, las cuales son migración, los jóvenes y sacerdotes, en la Implementación del Proyecto Global de Pastoral 2031-2033.

