Yunes confirma libertad bajo fianza a 4 presuntos implicados en caso Valeria

Veracruz- El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, confirmó que las cuatro personas detenidas en días pasados y que podrían tener alguna relación con el grupo delictivo responsable del asesinato de Valeria Cruz Medel, enfrentarán su proceso en libertad bajo caución.Sin embargo están sujetos a proceso, no es verdad que hayan salido en libertad, se tienen que presentar cada semana a firmar y la Fiscalía informó el día de ayer que siguen las investigaciones. Sí, es una libertad condicional están sujetos a proceso no fueron liberados”, afirmó el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.Admitió que todavía no ha sido comprobado al 100 por ciento el vínculo que podrían tener estos cuatro detenidos presumiblemente con el grupo de delincuencia organizada que planeó el asesinato de otra mujer que fue confundida con Valeria, joven estudiante de Medicina.Claro, se sigue investigando no sólo en el caso de ellos se ha profundizado la investigación con el apoyo de la agencia de investigación criminal de la PGR, la Fiscalía ha logrado datos muy importantes que seguramente, cuando jurídicamente sea posible, serán dados a conocer.”Confirma primero que el asesino fue la persona que después apareció muerta y segundo que el objetivo de esta persona no era la joven sino otra señora vinculada a la delincuencia organizada”, comentó Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz.El 8 de noviembre, Valeria, hija de la legisladora federal de Morena, Carmen Medel, fue asesinada en Ciudad Mendoza, un municipio ubicado en la zona centro de Veracruz, mientras hacía ejercicio en un gimnasio; horas más tarde, el presunto autor material del asesinato fue hallado ejecutado en una camioneta.

