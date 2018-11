Ciudad de México- Tras la auditoria de vigilancia bianual realizada en instalaciones de la Secretaría de Marina (Semar), el pasado 26 de octubre, se mantuvo la “Certificación Nivel Oro” en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 en “Igualdad Laboral y no Discriminación”, informó la dependencia, informó El Universal.“En la que se alcanzó una calificación de 96 de 100 puntos posibles, obtenida por 10 áreas de esta Institución que obtuvieron citada certificación en noviembre de 2016 y con una vigencia de cuatro años”, se detalló.Se informó que esta Norma que es promovida e implementada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), tiene por objeto promover, difundir y fomentar la igualdad laboral y no discriminación en los centros de trabajo de los sectores público, privado y social, para favorecer el desarrollo integral de las y los servidores públicos.De acuerdo con las autoridades, la auditoría de vigilancia consistió en la revisión de los cinco puntos críticos que establece la norma.Consisten, se agregó, en contar con una política de igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo equivalente; contar con un grupo, comisión o comité encargado de la vigilancia del desarrollo e implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación; contar con un proceso de reclutamiento y selección de personal sin discriminación y con igualdad de oportunidades; realizar una auditoría interna, así como medir el clima laboral y no discriminación.Además de que se evaluaron los nueve puntos no críticos: la existencia y difusión del Código de Ética de la Secretaría de Marina-Armada de México; garantizar la igualdad salarial y otorgamiento de prestaciones y compensaciones al personal; contar con procesos de ascenso y permanencia con igualdad de oportunidades; con procesos de formación, capacitación, adiestramiento con igualdad de oportunidades; un plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no discriminación para el personal de los diversos centros de trabajo; la utilización de lenguaje incluyente, no sexista y accesible; realizar acciones para la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal con igualdad de oportunidades; así como contar con mecanismos y regulaciones para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral.Y por último, se evaluaron las cuatro medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas como la integración de la planilla de personal con al menos el 40 por ciento de un mismo sexo; 40 por ciento de mujeres en el total de la plantilla de puestos directivos; contar con la figura mediadora u ombusdsman dentro de la Institución para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral dentro del centro de trabajo; y llevar a cabo actividades o eventos enfocados exclusivamente a fomentar la igualdad y no discriminación que sean dirigidos al personal del centro de trabajo y sus familias.