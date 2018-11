Ciudad de México— La Guardia Nacional no dará la imagen de militarización, aclaró esta noche la senadora Olga Sánchez Cordero, próxima titular de Gobernación."No son soldados, son policías", sostuvo.Sánchez Cordero reveló que ella era partidaria del empleo de la Policía Federal en la estrategia del Gobierno entrante, pero explicó que, en el círculo del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se consideró que esa fuerza no podía servir en esta delicada coyuntura.En todo caso, dijo la legisladora, los elementos que conformen la Guardia Nacional -parte sustancial del plan de pacificación anunciado la víspera por López Obrador- ya tendrán un nuevo "chip"."Se trabajaron muchas horas. El Presidente electo caminó por la República varias veces y en todos lados le dijeron 'no nos retire a los militares porque es nuestra seguridad, señor Presidente'. Entonces, cual fue la institución que pensamos que no daría la imagen de militarización: una Guardia Nacional", detalló la senadora.En esa Guardia Nacional, agregó Sánchez Cordero, no estarán los militares. "Los militares van a ser para la soberanía nacional. Va a estar la Policía, que ya trae otra formación: Policía Militar, Policía Naval, Policía Federal y todo esto va a ser un conjunto de Guardia Nacional", precisó."O sea: el término es Policía, no es soldados. Los soldados es otro nivel, otra corporación; estas otras corporaciones van a estar en la defensa de la soberanía nacional, como no podría ser de otra manera, pero ya la Policía Militar, la Policía, son otro tipo de entrenamiento, otro tipo de formación, que es ya policiaca, que es diferente, aunque esté en el lado militar o naval, pero es que es la única manera."Como lo dijo el Presidente: 'hay veces que hay que decidir entre dos situaciones --no necesariamente las mejores'-- pero fue lo mejor que encontramos y fue como un consenso porque muchos de nosotros queríamos que estuviera nada más la Policía Federal, en su caso, pero no nos daba para la seguridad, ahorita en este momento de nuestro país, solamente la Policía Federal."Tras señalar que era consciente de que en los medios les habían "tupido", Sánchez Cordero alegó: "Hay algo que no se ha dicho: la Policía Militar tiene otra formación, otro concepto, hablándolo coloquialmente, otro chip. No son soldados, son policías".López Obrador decidió el término de Guardia Nacional, aclaró, por los antecedentes, porque ya se tenía "una historia de Guardia Nacional, ya tenemos un resultado de Guardia Nacional, la Batalla de Puebla".--¿Y por qué no crear una institución civil?--Simplemente porque consideramos que eran policías, y consideramos, además, que el clamor de la gente en toda la República habría sido que no retiraran a las fuerzas armadas.