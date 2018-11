Llama Paco Taibo II a expropiar minas

Ciudad de México— El escritor Paco Ignacio Taibo II, propuesto para dirigir el Fondo de Cultura Económica, llamó al nuevo Gobierno a expropiar minas.En una plática ofrecida el pasado domingo sobre la perspectiva de la nueva Administración, el escritor dijo que la "transición de terciopelo" no durará más de un mes y que vendrán conflictos.Pidió que "una parte del aparato estatal" no solo gobierne sino ejerza una militancia en Morena.En alusión a la mina de plata en Taxco que desde hace 11 años se encuentra paralizada por una huelga, Taibo dijo que debe reabrirse con la expropiación por parte del nuevo Gobierno que inicia en diciembre.Taibo dijo que esa mina lleva 9 años en huelga aunque en realidad cumplió 11 en paro y culpó al dueño de Grupo México, Germán Larrea, de oponerse a la solución del conflicto laboral."(Germán) Larrea dice: 'No, no, esta mina no produce plata'. Y trae la plata de Zacatecas, de sus minas a Taxco para abastecer la floreciente industria artesanal de la plata en Taxco. El sindicato dice: 'Son viables, aquí está el estudio'", explicó Taibo.Y añadió: "¿Qué no hay solución? Expropiar, compañeros. ¡La ley lo dice ¡No me lo estoy inventando! ¡Está en la Constitución! Ante nueve años y por razones de interés nacional ésas minas tienen que ser expropiadas".El escritor habló durante una conferencia en el auditorio del Sindicato Único de la Industria Nuclear (Sutin), acompañado de John Ackerman y del académico español Juan Carlos Monedero.En abril pasado, durante la campaña electoral, fue difundido un video donde Taibo ya recomendaba expropiar fábricas a empresarios opositores a Andrés Manuel López Obrador.La revelación obligó a AMLO a desmentir planes de expropiación. Y Taibo tuvo que echar reversa de su dicho.

