Preocupa a gobernadores permanencia de caravana

Ciudad de México— Gobernadores de la frontera norte expresaron al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, preocupación ante la posibilidad de que centroamericanos de las caravanas migrantes se queden en sus entidades por la dificultad de entrar a Estados Unidos.La Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, habló de esta preocupación, luego de la reunión privada que los mandatarios sostuvieron en la Secretaría de Gobernación con Navarrete, funcionarios de la Cancillería y de la Policía Federal y colaboradores del presidente electo Andrés Manuel López Obrador."¿Hay preocupación porque los migrantes se queden estacionados en sus estados?", se le preguntó a Pavlovich."Por supuesto, no porque no queramos, sino porque lo que queremos es atenderlos, brindarles trabajo y no muchos estados tenemos la fortaleza como para poder hacerlo, la verdad", respondió.Tras resaltar que el éxodo migrante de las últimas semanas es atípico, incluso para los estados de la frontera norte, la Gobernadora destacó la necesidad de identificar plenamente a los migrantes que vienen desde Centroamérica."Sí es un tema importante atender desde el punto de vista federal y tener muy claro el motivo de esta caravana tan grande, y sobre todo cuidar las situaciones de tipo alimentario y sobre todo los derechos humanos de quién viene", aseveró."Insisto en que tenemos que tener mucho cuidado porque en la suma de la gente que ha venido caminando, por lo que nos hemos dado cuenta se han venido sumando gente que no estaba de inicio en la caravana".Pactan atención conjuntaPavlovich dio a conocer que los estados fronterizos acordaron con el Gobierno federal brindar atención conjunta a los migrantes que, en su mayoría, se dirigen a Tijuana, Baja California.Sin prejuzgar de nada ni de dónde vienen, abundó Pavlovich, las autoridades federales y locales darán apoyo de alimento, de habitación y de cobijo, además de verificar su estado de salud."Fueron acuerdos muy muy claros porque los gobernadores estábamos un poco con dudas sobre el tema de cuál era la situación de la caravana de los migrantes con el tema obviamente de apoyarlos", expresó."Pero también con el tema de que es un poco atípico, (...) nunca se había presentado de una manera tan atípica y sí necesitábamos información de cómo se venía dando, qué era lo que se requería".En el caso de Sonora, dijo, hay alrededor de 200 migrantes en tránsito.

