Ciudad de México— La consulta ciudadana del Tren Maya, prevista para el 24 y 25 de noviembre, se llevará a cabo sin prever los impactos ambientales que tendrá el proyecto, admitió Josefa González Blanco, próxima secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.Durante su participación en el Primer Foro de Análisis de la Política Ambiental Mexicana, convocado por el Senado, reconoció que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), estudio técnico que permite identificar impactos ambientales que tendrá la obra y las medidas de mitigación que se pueden implementar para reducir efectos negativos, no estará listo para la fecha de la consulta."Que no está la MIA del Tren Maya, no, estamos trabajando en ella. Vamos a hacer la consulta, esta consulta sin la Manifestación de Impacto Ambiental", indicó.Ésta, explicó, será sólo para conocer la opinión de la población sobre si aceptan o rechazan que se lleve a cabo el proyecto.Por normatividad ambiental, toda Manifestación de Impacto Ambiental es sometida a un procedimiento de consulta pública.Por lo anterior, la próxima secretaria detalló que será tarea de la Semarnat evaluar y realizar las consultas nacionales que establece el marco jurídico aplicable al procedimiento de aprobación del impacto ambiental."La Semarnat emitirá la Manifestación de Impacto Ambiental y emitirá las recomendaciones necesarias que deban ser tomadas en cuenta para la conservación y protección y la conservación de los recursos naturales", señaló.Una vez que se ponga a consulta la MIA del Tren Maya, González Blanco aseguró que la información estará al alcance de los ciudadanos y se consultará a los pueblos indígenas en su lengua."Este proyecto será consultado en las comunidades. Los distintos mecanismos de consulta, información, serán integrados a un sistema de participación que será clave para asegurar el desarrollo del proyecto", añadió.

