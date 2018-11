Ciudad de México— A punto de iniciar la última reunión del Consejo Directivo del Fondo de Cultura Económica (FCE) de esta Administración, José Carreño Carlón aseguró que presentará su renuncia como director del sello editorial paraestatal.Con él renuncian los consejeros independientes José Woldenberg, Fernando Escalante y Juliana González.Cuestionado sobre sus motivos, pidió esperar al desarrollo de la junta, pero aseguró que su salida, el último día de noviembre, pretende no obstaculizar el proceso sucesorio."No lo veo como protesta... Más que nada, el tono que tienen los consejeros independientes y yo mismo, ahorita van a ver mi informe, es más que todo, de advertencia de las complejidades, la importancia, el valor simbólico y económico del Fondo", dijo.La reunión comenzó a las 11:25 horas con un minuto de silencio por el fallecimiento del escritor mexicano Fernando del Paso.El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, designó al escritor Paco Ignacio Taibo II como próximo director del FCE, pero esto sería legalmente imposible debido a que no es mexicano por nacimiento, como estipula la Ley de Entidades Paraestatales, que rige a la institución.Por su parte, Taibo II ha asegurado que tendrá control no sólo del Fondo de Cultura Económica (FCE) sino de todo el Programa de Lectura federal, incluso de la Dirección General de Publicaciones (DGP) y la red de librerías Educal, aunque estas dos últimas entidades pertenecen a la Secretaría de Cultura, cuya titular será Alejandra Frausto, y, por tanto, son organismos fuera del ámbito de las atribuciones del FCE, adscrito a la SEP.

