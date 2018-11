Se entregan migrantes a Patrulla Fronteriza

Dos mujeres, una de ellas embarazada, un hombre y un menor de tres años se entregaron de manera voluntaria a la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos tras cruzar por la franja fronteriza entre Estados Unidos y Playas de Tijuana en distintos hechos.Alrededor de las 11:20 horas, tiempo local, un guatemalteco saltó la barda perimetral de unos seis metros de altura y caminó de hacia los agentes.Él mismo se quitó la chamarra y los uniformados sólo procedieron a revisarlo.Desde México, algunos centroamericanos gritaban que no lo hiciera."Te van a regresar a tu tierra, no lo hagas", le decían.Más tarde, alrededor de las 13:20 horas, también lo hicieron dos mujeres, Jazmín Monserrat Carrillo Carrizales, de 19 años, con tres meses de embarazo, y Aurora Miranda, con su hijo de tres años, Bradley.Moisés Fernando Miranda, de 17 años, platicó que su esposa cruzó junto con su hermana entre los barrotes de la barda fronteriza, cuando él estaba comprando agua."No me di cuenta, cuando volteé ya estaban ellos dirigiéndose con la Patrulla y se siente horrible, no sé qué voy a hacer, pero ir para allá (a EU), ya no", afirmó."Me voy a quedar en México".El hombre contó que en Honduras trabajaba en el campo, pero sólo ganaba tres dólares al día."Estamos muy cansados, mi esposa se me cayó en el tren y fue muy difícil para mí, no sabe todo lo que hemos pasado para llegar, sólo nos juzgan", lamentó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.