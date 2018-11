Ciudad de México— La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados eliminó las sanciones a los maestros que no pasen los exámenes de evaluación, como la separación del aula.Con 18 votos a favor y 6 en contra, se aprobaron modificaciones a la Ley del Servicio Profesional Docente, una propuesta que impulsó la presidenta de la comisión, Adela Piña.Las modificaciones se avalaron por el bloque mayoritario de Morena, pese a la exigencia de la oposición de mayor discusión con la sociedad y expertos en educación sobre los efectos de quitar las sanciones.En el dictamen se eliminaron los artículos octavo y noveno transitorios de la ley."El personal que no se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regularización del artículo 53 de la Ley será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda", dice el artículo octavo transitorio eliminado.Del noveno se quitó toda la redacción que precisaba que el personal docente y con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica o media superior impartida por el Estado y sus organismos descentralizados será sujeto de las evaluaciones."Al personal que obtenga resultados suficientes en dicha evaluación, se le otorgará Nombramiento Definitivo y quedará incorporado al Servicio Profesional Docente conforme a lo dispuesto en esta Ley."Será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según sea el caso, el personal que: I. Se niegue a participar en los procesos de evaluación; II. No se incorpore al programa de regularización correspondiente cuando obtenga resultados insuficientes en el primer o segundo proceso de evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, o III. Obtenga resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación previsto en el artículo 53".En el artículo 22 también se retira la sanción para los nuevos maestros que no se sometan a las pruebas."Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados realizarán una evaluación al término del primer año escolar y brindarán los apoyos y programas pertinentes para fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del docente."Al término del periodo señalado, en el segundo párrafo de este artículo, la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado evaluará el desempeño del Personal Docente para determinar si en la práctica favorece el aprendizaje de los alumnos y, en general, si cumple con las exigencias propias de la función docente", cita la redacción aprobada.En el dictamen no sólo se eliminan las sanciones, sino que también se dan facilidades para recibir capacitación, aunque los resultados de los profesores sean insuficientes."Cuando en la evaluación se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal de que se trate se incorporará a los programas de regularización que la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado determine, según sea el caso", menciona el texto.Agrega que dichos programas incluirán el esquema de tutoría correspondiente.El personal sujeto a los programas tendrá la oportunidad de sujetarse a una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de 12 meses, la cual deberá efectuarse antes del inicio del siguiente ciclo escolar o lectivo."De ser insuficientes los resultados en la segunda evaluación, el evaluado se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo en un plazo no mayor de doce meses", indica el dictamen.Durante la aprobación, la diputada del PRI Cynthia López reprochó a la presidenta de la Comisión de Educación la premura para discutir la reforma.Reclamó que en los hechos se estaba eliminando la evaluación obligatoria."No solo se coarta la libertad de expresión en 30 minutos, se busca eliminar la evaluación, a ver, levanten la mano quienes de sus hijos están en escuelas públicas."La evaluación no es punitiva y le da tres oportunidades a los maestros. No se han hechos foros ni consultas y nos dan tres minutos para hablar del dictamen", manifestó.Dijo que los legisladores de Morena usarán su mayoría, pero bajo su conciencia quedará el daño que le hagan a la educación en México por eliminar la evaluación obligatoria."Los diputados son juez y parte, sólo obedecen a los intereses de caciques y líderes para proteger a su gremio", afirmó.Lamentó que los niños no puedan acudir a la Cámara de Diputados a cabildear en contra de las reformas de Morena.Cuestionó que la presidenta de la comisión impidiera el análisis del dictamen, a pesar de la importancia del tema y de las diversas voces que quieren opinar sobre la desaparición de la reforma educativa.