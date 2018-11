Plan de Seguridad: 'Preocupante, plan militar de AMLO'

Ciudad de México— Con la eliminación de los impedimentos constitucionales, el nuevo Gobierno mantendrá el Ejército en la calle, criticó la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle."Están hechos para actuar con uso de la fuerza. Para eso son Fuerzas Armadas. Es muy preocupante lo que hace el presidente Electo", dijo sobre la creación de una Guardia Nacional anunciada hoy.Cuestionó que la reforma constitucional que propondrá Morena en el Congreso permitirá que no haya límites para la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de pacificación."Así que lo que le dijeron víctimas en los foros escucha sobre violaciones a derechos humanos no sirvió de nada", aseveróTagle resaltó que durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto la izquierda no permitió que hubiera reformas a la Constitución para adecuar la participación del Ejercito en labores de seguridad.Por ello, recordó, fue que se llegó a la discusión de una Ley de Seguridad Nacional, porque no había las condiciones para modificar la Constitución.Dijo que ahora serán Morena y López Obrador los que impulsen el cambio constitucional que antes se impidió.Aseguró que la situación de inseguridad y violencia no justifica que el próximo gobierno repita, como sus antecesores, la opción de apoyarse en las Fuerzas Armadas para combatir al crimen."Sobre todo por lo que la presencia de las Fuerzas Armadas ha significado. Hoy hay evidencias de lo que significó."No es un tema de atribuciones del Ejército, que se resuelva con una reforma constitucional, sino que las Fuerzas Armadas tienen otro origen y fundamento: la guerra, no la paz", advirtió.Destacó que no se trata de que el Ejecutivo Federal no vaya a instruir la represión de la población por el uso del Ejército, como prometió López Obrador al dar a conocer su plan de la Guardia Nacional.El problema son, dijo, los abusos de las Fuerzas Armadas cuando combaten el crimen."Y si es por mandar un mensaje de fuerza y poder solo por imagen, se equivoca si cree que con eso pacificará al país", aseguró la legisladora, que participó en los debates de la pasada legislatura, cuando se aprobó la Ley de Seguridad Interior.Expuso que desde que Felipe Calderón decidió recurrir al Ejército, México entró en un proceso de guerra fallida.En ese entonces, señaló, Calderón pudo haber alegado que era un proceso de ensayo de prueba y error, pero ahora López Obrador no podrá hacerlo, comentó, porque están documentados los excesos de los militares en el combate al crimen.