Ciudad de México— La diputada federal de Morena, Carmen Medel, agradeció las muestras de solidaridad que recibió tras el asesinato de su hija Valeria Cruz Medel, ocurrido el jueves pasado en Ciudad Mendoza, Veracruz."Lo que tengo que hacer primero es decirle a todos y a cada una de las personas que me acompañaron en ese trance tan doloroso que estoy muy agradecida por la solidaridad que mostraron conmigo, por acuerparme en el trance tan doloroso, por la irreparable pérdida de mi hija Valeria", expresó en un video publicado en Facebook."Ya no la tendré más conmigo, sé que está en un lugar mejor que aquí en la Tierra, sé que está con Dios, pero realmente lo más difícil es desprenderse de su cuerpo, de su cara, de su mirada, de todo de su físico completo".La legisladora veracruzana dijo que continúa haciendo rezos por su hija y confió en salir adelante."Voy a luchar por ella desde donde estoy trabajando, voy a luchar con ella, de la mano de Andrés Manuel López Obrador, porque sé que el nos va apoyar, él quiere un País pacífico y vamos a luchar por esa paz que todos los mexicanos queremos", dijo."Perder a una hija no es fácil, voy a luchar por ella, voy a luchar, estoy de rodillas, pero pronto estaré de pie".En el video de 3 minutos con 45 segundos de duración, Medel pidió cuidar a los hijos."Cuidemos a nuestros hijos, cuidemos", finalizó.El jueves al mediodía, Valeria Cruz, estudiante de Medicina, fue asesinada de nueve disparos mientras hacía ejercicio en el segundo piso de un gimnasio, ubicado a una cuadra del Palacio Municipal de Ciudad Mendoza.Según el gobernador Miguel Ángel Yunes, la joven fue confundida con una mujer vinculada a la delincuencia organizada, con quien tenía parecido.

