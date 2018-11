Piden a PGR atraer caso de hija de diputada

Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga la investigación del asesinato de Valeria Cruz, hija de la legisladora morenista Carmen Medel."La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, ejerza su facultad de atracción y competencia en la carpeta de investigación abierta con motivo del homicidio de Valeria Mariann Cruz Medel, a efecto de que realicen las acciones de investigación pertinentes, con el objeto de esclarecer tales hechos, garantice que todos los involucrados enfrenten la justicia y no haya lugar a la impunidad", cita la propuesta aprobada este martes.Los legisladores exhortaron a la Fiscalía de Veracruz a dar vista del expediente a la autoridad federal, para que ejerza la facultad de atracción.A la fecha, el Gobierno encabezado por Miguel Ángel Yunes ha reportado la detención de cinco personas y que la joven fue confundida por el crimen organizado.Además, las autoridades locales informaron, el mismo día de los hechos, que habían encontrado ejecutado al presunto autor material del crimen.En el acuerdo aprobado, los diputados expresaron su condena al homicidio de Valeria Cruz Medel, ocurrido en Ciudad Mendoza, Veracruz, el pasado 8 de noviembre, y manifestaron su solidaridad con la familia de la víctima.Previo a la aprobación del punto de acuerdo, en la curul vacía de la representante por Veracruz fueron colocadas rosas blancas, en señal de condolencias.Los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acudieron vestidos de luto a la sesión de este martes.Al abordar el tema, diputados de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN) intercambiaron reclamos.Eulalio Juan Ríos Fararoni, a nombre de Morena, dijo que su bancada exige al Gobernador Yunes y al Fiscal estatal, Jorge Winckler, hacer justicia e ir hasta las últimas consecuencias."Por eso hoy quiero decirles, a todas y a todos, que tenemos que acabar con la impunidad que ha prevalecido en este gobierno. No puede ser posible que estando en un tercer nivel haciendo ejercicio, a una cuadra del Palacio Municipal haya llegado quien ultimó la vida de Valeria, con nueve balazos y que haya salido por la puerta en sentido contrario y no haya habido una sola autoridad que pudo haberlo detenido", dijo."Por eso le decimos y le pedimos a la Procuraduría General de la República, que dentro de sus facultades atraiga el caso de Valeria. No podemos seguir así. Y desde esta tribuna también pedimos la destitución del Fiscal de Veracruz, porque no queremos más chivos expiatorios, no quiero que sigan matando gente inocente por querer cubrir un homicidio".Los diputados de Morena exigen al fiscal y al gobernador que terminen con la criminalidad en Veracruz, sostuvo."Afortunadamente ya se van, pero nos van a dejar en Veracruz un estado en llamas, sin paz social, sin tranquilidad en las familias y con unas finanzas destrozadas", advirtió.En respuesta, la panista Mariana García Rojas defendió las investigaciones del Gobierno estatal."Nos duele que Carmen Medel haya perdido a Valeria, y quiero aclarar, hay un delito de fuero federal grave, pero hay una actuación del Gobierno del Estado y de la Fiscalía contundente. Nosotros no tenemos la culpa de que hayan asesinado a quien mató a Valeria, no es nuestra responsabilidad, desafortunado, sí, pero no es nuestra responsabilidad", aseveró."El crimen organizado en Veracruz nace de los años de Fidel Herrera Beltrán, que no se nos olvide, y duele y duele gravemente".García Rojas agregó que el PAN está a favor de que intervenga la PGR."Claro que queremos que haya justicia, claro que pedimos que todos los grupos parlamentarios aprueben este punto de acuerdo. Pero tenemos que reconocer que no es un tema político ni de colores. Los feminicidios y el crimen organizado, están enquistados en la sociedad". afirmó."Sí, Veracruz es una fosa común, es una realidad y duele, pero no tomó Miguel Ángel Yunes el Gobierno cuando esto no sucedía. Esto ya estaba pasando, y hemos tratado con alma, corazón y vida, de hacer de Veracruz un estado distinto. No se puede poner un policía para cada persona, pero sí podemos, sí podemos empezar a formar buen corazón en cada ser humano", aseveró.La presidenta de la Comisión de Justicia, la panista Pilar Ortega, comentó que lo sucedido a Valeria obliga a que haya acciones eficaces para acabar con la violencia en el país."El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional condena enérgicamente este hecho delictivo y exigimos que en este caso, como en muchos otros, se haga justicia y que los responsables de este crimen atroz paguen conforme a la ley", expresó."Desde nuestra trinchera sumamos esfuerzos para que en nuestro país podamos vivir en paz, con seguridad y justicia".La priista Anilú Ingram Vallines sostuvo que su partido apoyaba la exigencia a las autoridades correspondientes de que realicen una investigación exhaustiva con el objeto de esclarecer los hechos y castigar a los culpables."Ese lamentable hecho es síntoma de la grave crisis de inseguridad que existe en Veracruz, donde se observa el incremento sostenido de los índices delictivos, particularmente los relacionados con feminicidios, desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones y homicidios, muchos de los cuales se encuentran relacionados con grupos del crimen organizado que operan en la entidad", manifestó.