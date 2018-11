Ciudad de México— "Mi amo es el pueblo de México, yo ya no me pertenezco", dijo ayer el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tras encabezar una reunión de trabajo con gobernadores de las entidades involucradas en la construcción del Tren Maya.En conferencia de prensa en Mérida, Yucatán, respondió sobre sus deseos para este martes, que es su cumpleaños."Que nos vaya bien, que la naturaleza, el Creador, la suerte, me den cuando menos seis años de vida, que son los que voy a estar en el Gobierno, o aspiro a estar en el Gobierno. Seis años para, junto con muchos mexicanos, con millones de mexicanos, llevar a cabo la transformación del país."Yo ya no me pertenezco, estoy al servicio de la nación, soy un hombre de nación. Entonces tengo que cumplirle al pueblo de México, mi amo es el pueblo de México, es mi responsabilidad no fallarle y no le voy a fallar. Por eso se van a seguir enojando mucho mis adversarios, pero les ofrezco disculpas por anticipado, por las molestias que les pueda causar, pero no odio a nadie, es amor y paz", dijo.En la conferencia confirmó que el Tren Maya será sometido a consulta, lo mismo que otros dos megaproyectos y 10 programas sociales.Los megaproyectos son el propio tren, la Refinería Dos Bocas y el Tren del Istmo, y entre los programas se encuentran las becas para jóvenes y la pensión universal para adultos mayores.La consulta será realizada el 24 y 25 de diciembre por la Fundación Rosenblueth, la misma que organizó la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, en las mismas mil 73 casillas, ubicadas en los mismos lugares.