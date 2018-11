Rechaza IP consulta sobre el Tren Maya

Ciudad de México— El sector privado rechazó el anuncio acerca de la consulta ciudadana sobre el Tren Maya, debido a que el ejercicio puede resultar en la toma de decisiones sin una reflexión previa.Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, dijo en su cuenta de Twitter que el proyecto requiere de un proceso de planeación."Para ser viable el Tren Maya requiere de un verdadero proceso de planeación, no de decisiones irreflexivas que pueden conducir a su inviabilidad operativa y financiera. Al no existir demanda, el proyecto tendrá que fondearse con recursos públicos. El País no merece se dilapiden", subrayó.A su vez, Manuel López, presidente de Concanaco, consideró innecesaria una consulta ciudadana sobre el Tren Maya, porque se corre el riesgo de tomar decisiones que no estén suficientemente informadas.Asimismo, destacó que el proyecto es positivo porque está orientado para desarrollar nuevos destinos turísticos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas, pues generará adicionalmente al flujo de turismo, la inversión que se requeriría en infraestructura, como vivienda para los trabajadores y hoteles, entre otros."Entendemos las decisiones de hacer participativo al pueblo en las acciones públicas, pero estamos convencidos de que vivimos en una democracia participativa en donde la población elige a sus gobernadores y a sus legisladores, y es ahí donde deben decidir", reiteró.El Tren Maya, puntualizó, es un proyecto que planteó desde la campaña el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como un posible detonador de la economía de la región, que actualmente registra un rezago respecto al Norte, Bajío y Centro del País."Este proyecto cambió el uso turístico por el mixto, carga y pasajeros, lo que potenciará la productividad local, reforzará el consumo interno y permitirá el abasto de estos destinos turísticos, especialmente los de Quintana Roo, que son los que reciben el mayor número de visitantes nacionales y extranjeros", subrayó López.De igual manera, resaltó que será de mucha utilidad a los estados que incluirá y promoverá la creación de clústeres logísticos, además de que contará con centros de acopio de comestibles para abastecer a la región, lo cual ayudaría a fortalecer el mercado interno regional."La gran consulta fue el 1 de julio, en la que 30 millones de mexicanos, que representaron el 53 por ciento de la votación, favorecieron con su sufragio al Presidente electo y ahí se decidió quién debe llevar las riendas del País, quién debe tomar las decisiones más importantes para el crecimiento de México, un desarrollo económico sostenido a largo plazo, que haya más productividad y empleo", comentó el líder de la Concanaco.

