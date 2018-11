Rechazan PAN y PRD fiscal carnal

Ciudad de México— Las bancadas del PAN y del PRD en el Senado adelantaron que votarán en contra del dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, por considerar que no aporta la autonomía e independencia necesaria para su titular."Está garantizado que, de así quererlo, se tenga en México un fiscal carnal así. Así que el PAN dice no, de manera contundente: esto no es una Fiscalía General autónoma e independiente", advirtió el coordinador de bancada Damián Zepeda."Votaremos en contra: no hay ninguna posibilidad de que con este dictamen se garantice la autonomía e independencia de la Fiscalía General".En tanto, la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su bancada en el Senado exhortaron a Morena a que rectifique y desista de imponer como Fiscal General a un "cuate" del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador."Nos preocupa mucho que el partido mayoritario (Morena) en esta Cámara quiera aprobar una ley de la Fiscalía en donde se instale un Fiscal que no será autónomo", planteó el dirigente del sol azteca, Ángel Ávila.A juicio de Ávila, lo que pretende aprobar la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) va contra el clamor de la sociedad por un Fiscal autónomo e independiente."Morena va a traicionar el espíritu de la Fiscalía autónoma y frente a eso nosotros nos vamos a manifestar en contra", sostuvo."El PRD va a acompañar las posiciones de las organizaciones de la sociedad civil respecto a una Fiscalía autónoma. No queremos a un Fiscal que pueda ser destituido por el Presidente de la República. Eso sería todo, menos un fiscal independiente y autónomo. Si no logramos los partidos de oposición hacer que Morena rectifique sobre esta decisión de querer poner a un cuate del Presidente, por más prestigioso que éste sea, estaremos incumpliendo el mandato social que se nos ha dado".La Ley de la Fiscalía podría ser aprobada este martes en el Pleno de la Cámara alta.

