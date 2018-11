Piden a AMLO políticas con datos científicos

Ciudad de México— José Sarukhán Kermez, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), llamó al próximo Gobierno federal a implementar políticas públicas ambientales basadas en información científica y no en elucubraciones.Tras participar en el lanzamiento de una evaluación global sobre valores de la naturaleza, el biólogo mexicano dijo en entrevista con Reforma que en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se hizo un esfuerzo por usar la información científica para tomar decisiones de política pública en el sector ambiental.No obstante, advirtió que se requiere que la información científica sea cada vez más utilizada en el diseño de políticas públicas ambientales."Todavía falta, pero se ha avanzado, y yo espero que esta sea un área que no se deje a un lado en la siguiente administración, que las políticas públicas en el área ambiental estén basadas en información científica, en datos duros, en hechos, no en elucubraciones que la gente puede hacer diciendo 'yo pienso que el problema es de este tipo y lo vamos a resolver de esta manera'. Mejor, vamos a tener información bien y, si toma un rato, vamos a gastar el rato para tener información", expresó.Cuestionado sobre al proyecto de sembrar más de 100 mil hectáreas de árboles frutales y maderables en el sureste del país, afirmó que no tiene mayor detalle de esta política pública, pero insistió en la importancia de los datos científicos."Hay que ir con cuidado. Hay que usar la información científica y adecuada para tomar decisiones. Yo creo que ha habido un avance que debería robustecerse. El País está usando información científica en el área ambiental, no tanto como quisiéramos, pero sí de manera eficiente para tomar decisiones. Yo creo que esto debería continuar", enfatizó.Dijo que la Conabio en este sexenio ha desarrollado esfuerzos importantes para generar información científica que no sólo permite delinear políticas públicas en el sector ambiental, sino también que le ha dado un liderazgo al País a nivel internacional.La vocación de Conabio como generadora de información científica, consideró, debe protegerse en la siguiente administración federal."El proyecto más importante que tiene Conabio es generar la mejor ciencia para el País y eso es lo que hay que procurar que siga dándose de manera independiente, neutral y no sesgada por conveniencias o inconveniencias políticas o de otro tipo. Por eso Conabio no tiene facultades de regular u otorgar permisos, en ese momento entraríamos en un conflicto espantoso al generar conocimiento científico de la mejor calidad y de la manera más objetiva y neutral posible. Si hay que proteger algo en Conabio, es precisamente esto", apuntó.Por ejemplo, abundó, la información científica que genera Conabio permitió conocer que entre 2010 y 2015 hubo una regeneración en la superficie de manglar."Intervienen varios factores: ahora tenemos una metodología más fina, tenemos regeneración de manglares que fueron dañados, hay varias razones, y el siguiente monitoreo será en 2020", señaló.La información científica, recalcó, también será estratégica para que el País alcance el cumplimiento de la meta de cero deforestación.Sarukhán urgió también valorar el papel de los campesinos en la preservación de la biodiversidad, particularmente en la domesticación de plantas nativas como el maíz, del que México puede presumir ser origen de 60 variedades.Lamentó que este grupo se encuentre entre las poblaciones con mayor niveles de pobreza."Se han mantenido pobres no porque sean tontos, sino porque no hay ningún aliciente, un estímulo y ninguna valoración del trabajo que están haciendo", indicó.El coordinador nacional de la Conabio participó en el lanzamiento de una nueva evaluación a cargo de la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos.Patricia Balvanera, investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, anunció que la evaluación será global, durará tres años y tiene como objetivo identificar los múltiples valores del patrimonio natural."Nos va a permitir conocer con qué herramientas podemos valorar la naturaleza no sólo en términos económicos, sino también desde otras visiones, como su aportación a la salud o del valor que tiene para las comunidades", explicó Balvanera.En el caso de México, añadió, se analizará la información científica generada por la Conabio y otros investigadores ajenos a esa comisión.