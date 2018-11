Ciudad de México— El grupo parlamentario del PAN en Cámara de Diputados denunció que es ilegal la sesión del Pleno que se lleva a cabo esta noche, porque su convocatoria ha sido ilegal para continuar con la discusión de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública federal.Juan Carlos Romero Hicks, coordinador panista, expresó que la sesión es "espuria" porque no se cumplieron con los requisitos de convocatoria para sesión extraordinaria.Ante ello, los panistas no participan en la sesión."La ausencia nuestra (de la sesión) es porque no reconocemos esta sesión, es espuria, no ha sido convocada y nos reservamos las acciones legales y políticas necesarias."Si así es la primera ley que se está dictaminado ¿qué esperar las demás? No vamos a perder el tiempo, no hay voluntad para construir y dialogar", agregó Romero Hicks acompañado de los integrantes de la fracción.Como muestra de que no es legal la sesión, mostró la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria, la cual cita al Pleno el "jueves 13 de noviembre" a las 19:00 horas, este día es martes.En conferencia de prensa, dijo que no están dispuestos a avalar reformas que están por encima de la Constitución, que violan el federalismo y la soberanía de las entidades, como es la creación de los superdelegados que tendrán atribuciones sobre seguridad pública."No queremos una dictadura de ocurrencias, no queremos una Presidencia imperial, sí respeto a las instituciones, no un 'querer' legislativo", manifestó.